Первый большой патч Starfield удивил геймеров малым числом исправлений, но эксперты Digital Foundry очень довольны увиденным.

Геймеры были приятно удивлены первым масштабным обновлением Starfield, которое, несмотря на ограниченное количество изменений, вызвало восторг у экспертов от Digital Foundry. Это обновление серьезно повысило производительность игры.

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Разбираясь в деталях, Алекс Батталья выявил внедрение технологии DLSS, но успех не ограничивается только этим. Команда Bethesda внесла необходимые коррективы в код, с тем чтобы оптимизировать работу на различных ПК. Особенно впечатляющий результат на видеокартах NVIDIA: если при релизе Radeon 6800 XT опережал RTX 3080 на 46%, то теперь разница сократилась до всего 18%. При этом производительность устройств AMD также улучшилась, хоть и не так значительно: RX 5700 теперь показывает прирост кадров в 6% по сравнению с предыдущей версией.

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Также стоит отметить улучшение взаимодействия с процессорами: движок теперь использует все ядра процессора, что привело к увеличению кадров в Акила-Сити на 20% для Ryzen 7 7800X3D. Эксперт считает, что именно такой уровень производительности должен был быть достигнут ещё на стадии релиза. Интересно, что, несмотря на совет Тодда Говарда обновить ПК для наилучшего запуска Starfield, геймдиректор уверял журналистов Bloomberg, что игра была прекрасно оптимизирована. К сожалению, оценить все улучшения смогут лишь немногие игроки, поскольку в настоящее время в игру вовлечено менее 7% аудитории, которая приступила к ней с самого начала.