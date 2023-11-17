Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Обновление Starfield заметно увеличивает fps
Первый большой патч Starfield удивил геймеров малым числом исправлений, но эксперты Digital Foundry очень довольны увиденным.

реклама

Геймеры были приятно удивлены первым масштабным обновлением Starfield, которое, несмотря на ограниченное количество изменений, вызвало восторг у экспертов от Digital Foundry. Это обновление серьезно повысило производительность игры.

реклама

Разбираясь в деталях, Алекс Батталья выявил внедрение технологии DLSS, но успех не ограничивается только этим. Команда Bethesda внесла необходимые коррективы в код, с тем чтобы оптимизировать работу на различных ПК. Особенно впечатляющий результат на видеокартах NVIDIA: если при релизе Radeon 6800 XT опережал RTX 3080 на 46%, то теперь разница сократилась до всего 18%. При этом производительность устройств AMD также улучшилась, хоть и не так значительно: RX 5700 теперь показывает прирост кадров в 6% по сравнению с предыдущей версией.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Также стоит отметить улучшение взаимодействия с процессорами: движок теперь использует все ядра процессора, что привело к увеличению кадров в Акила-Сити на 20% для Ryzen 7 7800X3D. Эксперт считает, что именно такой уровень производительности должен был быть достигнут ещё на стадии релиза. Интересно, что, несмотря на совет Тодда Говарда обновить ПК для наилучшего запуска Starfield, геймдиректор уверял журналистов Bloomberg, что игра была прекрасно оптимизирована. К сожалению, оценить все улучшения смогут лишь немногие игроки, поскольку в настоящее время в игру вовлечено менее 7% аудитории, которая приступила к ней с самого начала.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Необычный дизайн Honor 100 Pro подтвержден фактическими фотографиями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
17
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
5
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
6
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
2
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
9
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
10
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
1
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
4

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
48
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
11
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
10
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
24
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
22:53
Мадам Кадыров же афтар, ошибка
Адаму Кадырову вручили новые награды
Aslan Heroes
22:49
Ну это хорошо? Но мб они видеокарты завезут к себе? Приходится тупо уходить к конкуренту, так как у ситилинка тупо нету ассортимента. Расширять они блин решили, сначала базовые вещи сделайте, а уже по...
Игровое расширение: Ситилинк усиляет направление геймерских мониторов
Dmitry Mitry
22:44
Здорово, Кац. Хамас в России - никакая не террористическая организация. И непонятно, на кой эти врачи поехали в Израиль, когда они нужны в Палестине?
Первая волна из 7000 иностранных врачей, желающих помочь в условиях войны, прибудет в Израиль
От LoL до KeK один шаг
22:32
Бери такой, на комнату точно хватит))
Threadripper Pro 7995WX бьет рекорды при потребление 1000 Вт и использовании жидкостного охлаждения
REY_B_
22:28
Не всё так критично. В ходе этой войны, склады снабжения и госпиталя оказались за многие десятки километров от передовой. Затем и нужны такие машины, лёгкие и шустрые, чтобы мотаться туда-сюда, по мел...
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
MriS
22:22
Очередной мусор, а шустрая игровая. Лет пять назад за 50к норм сборки были, а сейчас сотен нужен и выше.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Asker 013
22:20
Тут впору говорить об отоплении дома )
Threadripper Pro 7995WX бьет рекорды при потребление 1000 Вт и использовании жидкостного охлаждения
Олесь Кука
22:10
А лет через 7 ещё аккумы утилизировать. Амеры только-только избавились от Ford Escape Hybrid
Volkswagen сможет предложить электромобиль стоимостью 20 000 евро не ранее второй половины десятилетия
Denis Lykov
22:09
Тайвань (амер., исправлено ред.) 🥱
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Denis Lykov
22:08
... мне не предоставили для теста! Ни то, ни это ... Значит это миф ... До встречи в космосе на "3нм орбите". 💯5️⃣0️⃣0️⃣ 🚽🧻🥱
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем