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На этой неделе Epic Games Store приятно удивил своих пользователей, начав раздачу Suicide Squad: Kill The Justice League даже раньше, чем было ожидаемо. Однако этот неожиданный сюрприз, скорее всего, вызван технической ошибкой, и есть вероятность, что данную игру могут исключить из акции в ближайшее время. В связи с этим рекомендуем обратить внимание на другие увлекательные игры, готовые разнообразить вашу коллекцию.
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Из всех предложенных тайтлов особенно выделяются мультяшная RPG Earthlock и постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath. К сожалению, граждане РФ могут получить только последнюю из них. Но не отчаивайтесь, ведь существует простой способ обойти это ограничение – воспользоваться учётной записью другого региона.
Чтобы добавить эти игры в свою коллекцию, просто посетите соответствующие страницы и нажмите кнопку "получить". Акция будет продолжаться неделю и завершится 23 ноября. После завершения раздачи на смену текущим предложениям придёт игра Deliver Us Mars, завершая этот период бесплатных раздач в Epic Games Store.