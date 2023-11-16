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Согласно официальным сообщениям Google и WhatsApp, пользователи WhatsApp на Android потеряют возможность бесплатно хранить резервные копии чатов на «Google Диске». Эти изменения затронут пользователей бета-версии в декабре 2023 года и всех остальных в первой половине 2024 года.
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Представители WhatsApp подчеркнули, что резервное копирование переписок будет продолжать работать, учитывая свободное место на «Google Диске», предусмотренное бесплатным тарифом в 15 ГБ данных. Однако, некоторым пользователям придется приобретать дополнительное место или удалять ненужные данные, учитывая, что удаление данных в WhatsApp также повлечет за собой удаление из резервной копии на «Google Диске».
Изменения уже касаются пользователей WhatsApp на iOS, которым доступно только 5 ГБ бесплатного облачного хранилища от Apple.
Эксперты отмечают, что эти нововведения могут повлиять на пользователей, вынуждая их адаптироваться к ограниченным объемам бесплатного облачного хранения или прибегать к покупке дополнительного пространства.