Компания Tesla поделилась информацией о том, каким образом её электрокары рассчитывают, какой процент заряда аккумулятора будет использован при поездке к той или иной точке

Компания Tesla раскрыла детали того, как их электромобили определяют процент использования заряда аккумулятора при поездках к различным местам. Оказалось, что в этот процесс вовлечено множество факторов, включая неочевидные аспекты.

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При указании владельцем электрокара Tesla точки назначения, система не только строит маршрут на основе карт, но и предоставляет информацию о предполагаемом уровне заряда по прибытии. Это не просто средний расход, сопоставленный с расстоянием, а учет множества параметров, таких как:

- Скорость и направление ветра;

- Угол наклона дороги;

- Среднее ускорение/замедление;

- Температура окружающей среды;

- Влажность и давление воздуха;

- Видимость солнца и облачность;

- Исходный уровень заряда батареи;

- Начальная температура батареи;

- Общая масса автомобиля;

- Сопротивление качению;

- Аэродинамическое сопротивление;

- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

- Потребление энергии (наличие багажника, велосипедов и т.д.);

- Предварительная подготовка аккумулятора.

Представители Tesla утверждают, что это далеко не весь перечень факторов, учитываемых при расчете запаса хода электромобиля.

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Тем временем стало известно, что компания может влиять на дистанцию поездки своих электрокаров издалека. Например, в 2021 году норвежский суд признал Tesla виновной в уменьшении запаса хода через программное обновление. Кроме того, компания Илона Маска ограничивает дальность поездки для клиентов с задолженностями.