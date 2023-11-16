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Компания Tesla раскрыла детали того, как их электромобили определяют процент использования заряда аккумулятора при поездках к различным местам. Оказалось, что в этот процесс вовлечено множество факторов, включая неочевидные аспекты.
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При указании владельцем электрокара Tesla точки назначения, система не только строит маршрут на основе карт, но и предоставляет информацию о предполагаемом уровне заряда по прибытии. Это не просто средний расход, сопоставленный с расстоянием, а учет множества параметров, таких как:
- Скорость и направление ветра;
- Угол наклона дороги;
- Среднее ускорение/замедление;
- Температура окружающей среды;
- Влажность и давление воздуха;
- Видимость солнца и облачность;
- Исходный уровень заряда батареи;
- Начальная температура батареи;
- Общая масса автомобиля;
- Сопротивление качению;
- Аэродинамическое сопротивление;
- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
- Потребление энергии (наличие багажника, велосипедов и т.д.);
- Предварительная подготовка аккумулятора.
Представители Tesla утверждают, что это далеко не весь перечень факторов, учитываемых при расчете запаса хода электромобиля.
Тем временем стало известно, что компания может влиять на дистанцию поездки своих электрокаров издалека. Например, в 2021 году норвежский суд признал Tesla виновной в уменьшении запаса хода через программное обновление. Кроме того, компания Илона Маска ограничивает дальность поездки для клиентов с задолженностями.