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Профессиональная рецензия на фильм "Наемный Тупица" от режиссера Дэвида Финчера

Приключения молодого ученого, исследующего загадочные артефакты, ведут его к раскрытию древней тайны, способной изменить ход человеческой истории
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Под леденящим взглядом сосредоточенного мужчины, находящегося в ожидании ключевого момента в пустой квартире, протекает жизнь. Заполненные йогой, музыкой и внутренними монологами, этот персонаж Фассбендера раскрывает тему усталости от предсказуемой рутины убийцы, преподнося ее с пафосом, подчеркивающим осознание жизни, полной монотонного ожидания.

Этот момент вводит в сюжет, подчеркивая, что герой – неотразимый профессиональный убийца, искусный и беспощадный, но также знающий, как замести следы. Однако этот пафосный налет оборачивается комическим промахом, создавая аллюзию на сам фильм и оставляя вопросительными качества главного героя.

После неудачного задания киллер пускается в бега, предчувствуя, что начальство не оценит подобное крушение. Хотя сюжет начинает развиваться, он делает это медленно и уныло. В отличие от Финчера, способного создать напряжение в драме, здесь отсутствует динамика. Возможно, автор хочет ассоциировать этот скучный поворот с скукой профессиональной рутины, но результат оставляет желать лучшего.

Один из основных недостатков – закадровый монолог главного героя, лишенного имени (или слишком многих фальшивых). Его рассуждения напоминают гипертрофированный образ Джейсона Стэйтема, но вместо бесчисленных цитат, герой Фассбендера цитирует статью по философии, что создает несоответствие между его внутренним миром и профессиональными действиями.

Тем не менее, все эти претензии ломаются о жесткую реальность. Профессионал проваливает первое задание, сразу же убегая, вместо того чтобы довести его до конца. Правила игры регулярно нарушаются, а отсутствие эмпатии, характеризующее киллера, иногда исчезает, подталкивая к непонятным поступкам.

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Даже в плане выслеживания жертв не все гладко. Успех часто обусловлен удачей, а не мастерством героя. Например, использование простого приема, поджидания, когда кто-то открывает дверь, выглядит слишком форменно. Охрана в различных местах оказывается неэффективной, что вызывает недоумение.

Этот фильм далек от оригинальности, и сравнения с предыдущими работами Финчера не в его пользу. "Джон Уик" привлекает зрителя в первые минуты, представляя персонажей, объясняя мотивацию и создавая справедливое чувство внутренней борьбы. Вместо этого, герой Фассбендера мстит за случайную жертву, несущественную для сюжета.

Сцена с заказом Багрова из "Брата" во многом превосходит подход главного героя. Все этапы, начиная от разведки и заканчивая маскировкой, присутствуют в той сцене, и это делает ее более убедительной. Все в фильме "Наемный Тупица" уже было, причем в лучшем исполнении, что делает его непривлекательным для искушенного зрителя.

Почему Финчер взялся за подобный сюжет? Возможно, он выполняет обязательный контракт с Netflix, чтобы в будущем предложить более качественные проекты. Это может объяснить выбор данного материала.

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