iFixit: MacBook Pro на М3 сложно настроить после ремонта

Эксперты по ремонту электроники из iFixit провели анализ нового 14-дюймового MacBook Pro с чипом M3 и выразили обеспокоенность его ремонтопригодностью. В ходе подробного видеообзора iFixit выделила простоту разбора устройства: достаточно ослабить несколько винтов для доступа к его внутренностям. Отмечена также легкость замены аккумулятора и трекпада.

реклама

Однако критика сфокусирована на сложности замены модулей оперативной памяти и SSD, распаянных на материнской плате. Это создает преграду для пользовательского апгрейда или расширения характеристик. Хотя разъемы, такие как USB-C, MagSafe и Touch ID, отсоединяются легко, каждая деталь требует верификации от Apple, иначе операционная система выдаст ошибку.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Кроме того, для большинства видов ремонта необходима последующая настройка MacBook с использованием специализированного программного обеспечения от Apple. Даже при незначительных вмешательствах, таких как замена шарнирного датчика или дисплея, требуется верификация для корректной работы устройства. В итоге, с учетом высказанных замечаний, эксперты iFixit оценили ремонтопригодность MacBook Pro с процессорами M3 всего лишь на 4 балла из 10.