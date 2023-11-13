Незадолго до релиза электропикапа Cybertruck компания опубликовала условия его продажи

Близко к выпуску электропикапа Cybertruck, компания опубликовала условия продажи, привлекая внимание одним необычным аспектом. Согласно официальному документу, владельцы этого автомобиля, даже если им не понравится приобретенное транспортное средство, сталкиваются с запретом на его вторичную продажу, подвергаясь значительным штрафам. Однако, в определенных условиях, существует возможность вернуть автомобиль обратно компании.

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Исходя из предоставленной информации, первые обладатели Cybertruck не смогут реализовывать свои машины в течение первого года после приобретения. В случае нарушения данного положения, покупателя ожидает штраф в размере $50 000, а также запрет на передачу права собственности судебным путем. Помимо этого, есть вероятность, что компания откажет в будущем продаже своих автомобилей нарушителю.

Если у владельца появится серьезная причина продать свой Cybertruck, компания может согласиться выкупить его по первоначальной цене с вычетом "0,25 доллара США за милю пробега, разумного износа и расходов на ремонт". При этом, теоретически, автопроизводитель может разрешить перепродажу третьей стороне на свое усмотрение, если по каким-то причинам не захочет покупать обратно электромобиль.

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Напомним, что цена Cybertruck до сих пор остается неизвестной. Ранее представители Tesla утверждали, что она начнется с отметки $39 900, но, согласно отраслевым аналитикам, на момент старта продаж, автомобиль может оказаться заметно дороже.