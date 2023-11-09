Как Яндекс объясняет такую рекламу

С начала ноября владельцы «Яндекс» умных колонок с подпиской «Яндекс Плюс» столкнулись с неожиданным явлением: в процессе взаимодействия с голосовым помощником «Алиса» они начали получать рекламные вставки. Этот нестандартный подход был объявлен компанией экспериментом, нацеленным на предоставление пользователям новых и полезных продуктов.

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Рекламные сообщения начали звучать после запросов к «Алисе», иногда абсолютно несвязанных с темой обсуждения. Например, при запросе о прогнозе погоды пользователи могли быть неожиданно втянуты в информацию о выгодных предложениях банка. Отметим, что встроенной возможности отключения или пропуска таких рекламных вставок в фирменном мобильном приложении не предусмотрено.

В ответ на волнение среди пользователей, представители «Яндекса» объявили, что данный функционал является частью нового экспериментального подхода, предоставляющего пользователям дополнительную информацию о предложениях партнеров компании. Также была предложена возможность пользователям высказать свои предложения по улучшению, предоставив свой логин. В то же время неясно, подразумевается ли полное отключение рекламы или только отдельных рекламных партнеров.

Особенно разочарованными оказались те, кто оформил подписку «Яндекс Плюс», ожидая, что она освободит их от рекламных воздействий. Такой ход событий противоречит обычной практике, поскольку подписка обычно подразумевает освобождение от рекламы.

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«Мы провели тестирование нового рекламного инструмента, и сейчас этот этап завершен. Не все эксперименты находят свое применение в будущем, и это обычная практика для компаний. Голосовая реклама была внедрена для небольшой доли аудитории "Алисы". Мы внимательно следили за обратной связью и внимательно анализировали результаты», — прокомментировали в «Яндексе».