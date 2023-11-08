Какие машины исчезли из автосалонов в России, рассказал дилер Fresh

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, бьет тревогу в отношении критической ситуации на российском авторынке. Он заявляет, что некоторые из наиболее востребованных моделей автомобилей европейского, корейского и японского производства исчезают из автосалонов.

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На сегодняшний день рынок автомобилей в России стал свидетелем нехватки доступных автомобилей, включая популярные модели, такие как Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и автомобили бренда Toyota. Дилеры буквально не могут удовлетворить спрос на эти автомобили, что создает серьезные вызовы для потребителей.

По словам Евгения Житнухина, с началом 2023 года, в ассортименте отечественных автодилеров осталось всего 486 моделей автомобилей. Это на 132 машины меньше, чем годом ранее.

Он также подчеркивает, что частичное решение проблемы дефицита автомобилей обусловлено параллельным импортом. Однако, в основном, это касается штучных экземпляров автомобилей премиального сегмента, таких как Porsche, Lamborghini, Ferrari и Maybach, которые ввозятся в Россию.

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Сложившаяся ситуация поднимает важные вопросы о доступности автомобилей в разных сегментах рынка, и российские потребители могут столкнуться с ограниченным выбором в ближайшем будущем, что требует внимания и решения со стороны производителей и дилеров.