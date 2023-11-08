Важное событие в мире хранения данных: группа компаний "Аквариус" представила уникальную линейку систем хранения данных Wareus, с инновационным программным комплексом управления. Новинка отличается выдающейся степенью локализации оборудования, а также внедрением собственных BMC и Bios.

Wareus - это не просто системы хранения данных, они предназначены для решения самых разнообразных задач. Это включает в себя хранение данных виртуализации, обеспечение надежной работы баз данных, а также эффективное управление медиаконтентом. Новинка также готова обеспечить доступ к архивным данным, прогнозирование аналитики и управление критической информационной инфраструктурой.

Чтобы гарантировать бесперебойную работу систем Wareus, они оборудованы полностью резервируемыми контроллерами, работающими по активно-активной схеме. Этот аппаратный комплекс доступен в разнообразных вариантах, включая резервные решения с двумя контроллерами и встроенными дисковыми полками в одном корпусе, а также разные конфигурации с использованием SSD и HDD накопителей.

Управление всеми возможностями систем Wareus осуществляется через программный комплекс управления (ПКУ) Wareus, разработанный с учетом современных стандартов безопасности. Этот ПКУ позволяет не только эффективно управлять физическими носителями и группами дисков, но и гарантирует защиту данных благодаря использованию современных алгоритмов RAID, включая RAID4, RAID5, RAID6, а также высокопроизводительного алгоритма RAID MultiMirror.

Олег Олейник, директор технической дирекции ГК "Аквариус", отметил, что разработка собственного программного кода для управления СХД началась три года назад, после анализа множества западных и российских разработок. Это позволило создать комплекс управления, который удовлетворяет актуальные требования клиентов и успешно интегрируется с другими программными решениями.

реклама





Следует подчеркнуть, что Wareus не только обладает выдающейся производительностью, но и уделяет большое внимание информационной безопасности. Управление современными алгоритмами RAID, разработанными с нуля, гарантирует надежность и защиту данных. RAID4, RAID5, RAID6 и высокопроизводительный алгоритм RAID MultiMirror обеспечивают многократное увеличение производительности систем Wareus.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это важное событие в мире технологий хранения данных, и новые системы Wareus от "Аквариус" обещают изменить игру, обеспечивая выдающуюся производительность и безопасность для бизнеса и организаций.