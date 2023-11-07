Флагманский смартфон nubia Z50S Pro теперь продаётся под брендом Vertu. Модель имеет другой дизайн и стоит почти на порядок дороже

Мир высоких технологий порадовал нас новым событием: популярный смартфон Nubia Z50S Pro теперь выпускается под элитным брендом Vertu, и он готов завоевать сердца ценителей роскоши и передовых технологий.

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Новое устройство, получившее имя Vertu MetaVertu II, предлагает роскошный дизайн и впечатляющие характеристики. Его 6,78-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц поражает воображение. Основная камера, состоящая из трех модулей: 50 МП (Sony IMX800) + 50 МП + 8 МП, гарантирует выдающееся качество фотографий. А фронтальная камера на 16 МП позволит делать потрясающие селфи.

Мощность этого устройства поддерживается процессором Snapdragon 8 Gen 2 LV с максимальной частотой 3,36 ГГц. При этом в Vertu MetaVertu II установлены 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ внутренней памяти, что делает его одним из самых производительных смартфонов на рынке. Емкость аккумулятора составляет 5100 мА*ч, и он поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Смартфон также обладает всеми современными возможностями: Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Работая на базе операционной системы Android 13, Vertu MetaVertu II гарантирует безупречную производительность и плавную работу устройства. Его поддержка Web3-сервисов и наличие нескольких голосовых помощников делают его идеальным инструментом для современного пользователя.

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Но роскошь всегда имеет свою цену. Версия в карбоновом корпусе черного цвета оценивается в $5100. Если вам по душе кожаная обложка, то варианты в черном, белом или синем исполнении доступны по цене $8100 и $9300 соответственно. Vertu MetaVertu II – это не просто смартфон, это произведение искусства и инновации, объединенное в единое целое.