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Забудьте о PS5 и Xbox Series X - RTX 3070 от Nvidia - это всё, что вам нужно

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Ранее на этой неделе Nvidia наконец-то анонсировала свои видеокарты RTX 30xx серии, после столь долгих ожиданий и спекуляций. Обладая значительно улучшенной производительностью по сравнению с RTX 20хх серией видеокарт, эти графические процессоры стремятся сделать 4K-gaming стандартом игровой индустрии. С учётом распространения 4K-дисплеев, проникающих на рынок активнее, нежели когда-либо, 30-я серия GeForce приходит на рынок практически в идеальное время.

С учетом характеристик консолей следующего поколения от Sony и Microsoft, обещающих 4K/60 кадров (далеко не везде, к слову) в секунду с помощью графической системы, смоделированной по образцу предстоящего чипсета AMD RDNA 2, Nvidia продолжает оставаться на шаг впереди своих конкурентов.

Выпущенный два года назад RTX 2080 Ti уже затмевает показатели производительности, предлагаемые на PS5 (10.28 TFlops) и Xbox Series X (12 TFlops) при своих 14.2 терафлопсах на стоковых частотах. RTX 3070 удается превзойти этот показатель при цене почти на 300 долларов дешевле того же 2080Ti.

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Получается что консоли следующего поколения просто не нужны, ведь любой человек, владеющий хотя бы ПК среднего уровня, может купить RTX 2070 и спокойно играть в 4К с фреймрейтом выше, чем смогут предложить ещё не вышедшие консоли.

Комментарии излишни, как говорится.

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Теги

nvidia microsoft rtx playstation nvidia ampere 2080ti nextgen консоли следующего поколения 3070 xsex
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