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В большинстве случаев роутер приобретается пользователями только для быстрой организации беспроводной сети. Однако даже бюджетные устройства имеют целый набор дополнительных функций.

Разъем USB

Данный порт имеют многие современные роутеры, однако часто пользователи даже не знают о его назначении. Он позволяет:

подключить беспроводной модем 3G/4G и настроить его как резервный канал. В этом случае сетевое устройство будет автоматически переключаться на него при возникновении проблем с проводным интернетом;

подключить сетевой принтер. Это позволит полноценно интегрировать его в локальную сеть, что позволит отправлять файлы на печать с других устройств, подключенных к сети;

подключить USB-накопитель для организации общего файлового хранилища или мультимедийного сервера.

Переназначение WAN-порта

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Обычно подключение к внешней сети осуществляется через порт WAN (помечается другим цветом). Однако при его физическом выходе из строя можно через настройки переназначить его на любой свободный LAN-разъем.

Загрузка торрентов

Несмотря на определенные юридические моменты, торренты в России продолжают пользоваться популярностью. Однако можно не нагружать интернет-канал, а организовать автоматическую загрузку в ночное время через роутер, подключив к нему внешний накопитель. Для этого многие роутеры имеют полноценные торрент-клиенты, что позволяет настроить загрузку без участия ПК. Даже если такой модуль по умолчанию отсутствует в штатной прошивке, во многих случаях его можно добавить при помощи установки на роутер альтернативной прошивки DD-WRT.

Родительский контроль

Большинство современных роутеров также имеют собственную реализацию родительского контроля. Это может оказаться удобнее, если необходимо контролировать несколько устройств локальной сети – отпадает необходимость устанавливать ограничение на каждое из них. Роутер позволяет централизовано сформировать список запрещенных сайтов и применить его к указанным устройствам.

Функция QoS

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Роутер используется для объединения значительного количества устройств разного типа, включая умную электронику. Без установки ограничений устройство может занимать весь доступный канал, что может приводить к падению скорости на других узлах сети. Для решения данной проблемы поможет расстановка приоритетов по определенному типу трафика.

Функция IPTV

В сетевые устройства нередко встраивают возможность доступа к IPTV на различных устройствах домашней сети. В некоторых случаях даже присутствует отдельный порт для вывода трансляции.

Подключение через WPS

Данная функция позволяет быстро подключить устройство к домашней беспроводной сети. Ее поддерживают многие устройства, включая компьютеры, принтеры и смартфоны. Для активации WPS достаточно нажать соответствующую кнопку на корпусе роутера.

Функция VPN

В свете последних событий популярность данного сервиса в России резко возросла. Однако сетевое устройство позволяет запустить VPN централизовано, что избавит от необходимости настраивать его на каждом ноутбуке или смартфоне. Наличие данного инструмента и описание его настройки необходимо уточнить в инструкции к конкретной модели роутера.

Гостевая сеть

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Развертывание отдельной гостевой сети может быть полезно во многих случаях. Например, при раздаче интернета гостям, когда необходимо ограничить доступ к домашней сети. При этом в настройках можно указать дополнительные ограничения для таких устройств.

Также гостевую сеть можно использовать для подключения домашних устройств, которые часто подвергаются взлому. Это позволяет изолировать их от домашней сети, что обезопасит её в случае компрометации такого устройства.