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Как работает система противоракетной обороны NASAMS
ВСУ утверждают, что с помощью NASAMS перехватили более 100 ракет и беспилотников. Как работает эта система противоракетной обороны

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Вооруженные силы Украины располагают NASAMS с ноября прошлого года. Это системы противоракетной обороны «земля-воздух», которые США предоставили стране.

В середине апреля украинская армия впервые официально продемонстрировала в видеоролике NASAMS в действии. На записи видно, в том числе, как была сбита якобы российская крылатая ракета типа Х-101.

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В ролике ВСУ также раскрывают эффективность NASAMS. По словам военных, системы обороны уже уничтожили более 100 ракет, включая беспилотники, с тех пор как система вступила в строй 5 месяцев назад. Вероятность попадания: 100 процентов по всем намеченным целям, которые находились в пределах досягаемости. В ВВС Украины также отмечают высокую эффективность системы NASAMS.

Основные характеристики системы представлены на схеме ниже.

Современная система противоракетной обороны

NASAMS — это современная система противоракетной обороны класса «земля-воздух», которую США разработали совместно с Норвегией. США поставили Украине две системы в рамках пакета помощи на 3 миллиарда евро. По данным Пентагона, помимо NASAMS, в состав пакета помощи также входили артиллерийские боеприпасы, противоартиллерийские радары, различные беспилотные комплексы и ракетные комплексы с лазерным наведением.

Ракеты большой дальности NASAMS могут перехватывать цели на расстоянии до 120 км. Система имеет радар AN/MPQ-64F1, станцию оптической камеры наблюдения за воздушным пространством, диспетчерскую и от 2 до 3 ракетных установок.

Радары обнаруживают цель, после чего информация поступает на станцию управления ракетами. Пусковая установка поворачивается в нужную сторону и происходит пуск ракет. Ракеты сопровождаются и наводятся на цель с помощью наземной радиолокационной станции.

NASAMS также использует ракеты «воздух-воздух». К ним относятся AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

Кроме того, США и союзные страны НАТО имеют в своих арсеналах большое количество этих ракет, что облегчает поставку боеприпасов в Украину. Поскольку для этих ракет уже существуют более совершенные модели-преемники, они в любом случае больше не нужны в больших количествах на хранении и поэтому могут быть использованы в NASAMS.

Ожидается, что в будущем ВСУ получат ещё несколько систем ПРО. Норвегия пообещала передать 2 NASAMS ВСУ до конца года. Кроме того, планируется поставить еще 6 систем из США и одну из Канады.

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- Как работает система противоракетной обороны NASAMS? - Да никак, если не хуже.
Как работает система противоракетной обороны NASAMS
Alex TOPMAN
15:44
А мне формула 6+8 больше нравится, чем остальные. Если КП подтянут - попробую перекинуться 14600, наверное (с 13900К).
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