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Чек-лист для видеорегистратора: как не остаться без важного видео

7 тонкостей, на которые надо обратить внимание, чтобы видеорегистратор не преподнёс неприятных сюрпризов
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Для регистратора любой ценовой категории важны не только параметры устройства, но правильная настройка перед использованием. Это позволит избежать ситуации, когда в нужный момент видео по определенным причинам не сохранится.

Наличие собственного аккумулятора 

При выборе регистратора лучше выбирать модели со встроенным аккумулятором. Это позволяет продолжить работу даже после отключения внешнего питания. К примеру, в случае серьезной аварии, если автомобиль будет полностью обесточен, видео будет корректно сохранено на карту памяти. Также может возникнуть необходимость снять событие вне автомобиля. Среди устройств с внутренним аккумулятором лучше выбирать те, в которых используется суперконденсатор. Такая электроника меньше страдает от перепадов температур, поэтому ее можно смело оставлять в автомобиле в любую погоду.

Выбор карты памяти 

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Данный компонент отвечает непосредственно за хранение всех данных, поэтому стоит серьезно отнестись к ее выбору. Основные параметры – емкость и класс скорости. Для современных видеорегистраторов необходим объем не менее 32 гигабайт, класс – не ниже 10. При нехватке памяти есть вероятность, что важный момент будет перезаписан новыми данными.

Взаимодействие с датчиками 

Обычный видеорегистратор начинает запись после включения пользователем, продолжает ее до выключения. Такой вариант вполне подходит для повседневной эксплуатации. Однако для нестандартных ситуаций предусмотрены дополнительные опции, которые позволяют автоматически сохранить видео. Лучше выбрать устройство с датчиками движения и удара, в этом случае устройство начинает запись, если рядом с машиной что-то происходит. Еще одна полезная функция – автоматическая защита данных от перезаписи при срабатывании этих сенсоров. Многие устройства также имеют отдельную кнопку для ручной блокировки файла. В этих ситуациях сохраняется видео с определенными интервалами до и после срабатывания сенсора или нажатия кнопки.

Периодическая проверка корректности настроек 

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Обычно водители настраивают регистратор один раз, при покупке, далее устройство функционирует автономно. Ведь в повседневной жизни очень редко возникает необходимость просмотреть отснятый контент. Однако лучше выработать привычку периодически проверять корректность настроек и записи видео на карту памяти. Для устройств без экрана лучше каждый раз проверять, что запись действительно началась. В процессе проверки важно проверить настройки, отвечающие за качество видео, чтобы при необходимости можно было увидеть все детали. Также важны параметры времени, геолокации и других метаданных, поскольку они часто играют важную роль при спорных ситуациях.

Схема организации питания 

Запись должна начинаться в момент включения зажигания и останавливаться только после заглушения двигателя. Также запись должна сохраняться при срабатывании датчика движения (если он поддерживается). Это важно, поскольку регистраторы используют циклическую запись, периодически перезаписывая старое видео. Если карта имеет недостаточный объем, во время ночной стоянки все файлы, записанные днем, могут быть потеряны.

Правильная настройка поляризационного фильтра 

В современных регистраторах своеобразным стандартом считается наличие поляризационного фильтра, который значительно повышает качество записи за счет блокировки бликов. Эффект заметен как в солнечный день, так и ночью, когда в кадр попадает дорожное освещение и световые приборы других участников движения. При этом данный фильтр требует предварительной настройки, которая производится путем его поворота. В процессе настройки необходимо визуально оценивать количество бликов, добиваясь максимального качества конечного изображения.

Правильная работа стеклоочистителей 

Данный аспект многие не связывают с качеством видео, хотя съемка ведется через лобовое стекло. Даже небольшое загрязнение в определенной области может сильно ухудшить качество. Важно следить, чтобы щетки качественно выполняли свое назначение, не было пропущенных полос, а грязь не размазывалась.

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