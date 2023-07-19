Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Как пользоваться GPT-4 и что может новое поколение нейросети
Основные отличие языковой модели GPT-4 от предыдущей версии. Какие проблемы остались нерешёнными. Примеры популярных сервисов, предоставляющих инструменты на базе GPT-4

реклама

В марте специалисты OpenAI анонсировали новую версию нашумевшей ИИ-модели – GPT-4. Данная языковая модель ассоциируется сегодня с платформой ChatGPT – чат-ботом, который способен генерировать качественные тексты и искать информацию. GPT-4 предоставляет гораздо больше возможностей, в сравнении с версией 3.5. Наиболее заметное отличие – способность запоминать контекст и в процессе беседы подстраиваться под запросы пользователя.

На что способна GPT-4 

реклама

Новая версия также научилась работать с изображениями. Модель может их считывать, определять контекст, а также работать с запросами, которые относятся к изображениям. Можно предложить довольно сложные ситуации, к примеру, на официальной презентации Грег Брокман (сооснователь OpenAI) продемонстрировал следующий сценарий: он сфотографировал лист с наброском сайта, загрузил снимок в нейросеть и попросил написать код для превращения макета в полноценный сайт.

Ответы пока доступны только в текстовом режиме. Функция обработки изображений присутствует, но только в тестовом режиме для ограниченного числа бета-тестеров. GPT-4 лучше реагирует на просьбы пользователя отвечать в определённом стиле или играть определённую роль. Для улучшения обработки контекста лимит текстового запроса расширен до 25 тысяч слов – можно загружать значительные отрывки текста или документы. 

Улучшенная возможность решать нетривиальные задачи хорошо демонстрируется на решении экзаменов в различных областях. К примеру, показана возможность решения вступительных экзаменов Стенфордского университета и победы в реальной олимпиаде по биологии. Версия с индексом 3.5 хорошо могла работать только с запросами на английском языке.

Специализированный тест MMLU (предназначен для оценки языковых моделей) при работе с английским языком показывал 70,1% точности. Для тестирования GPT-4 разработчики адаптировали тест для 26 языков и для каждого провели соответствующую проверку. В 24 случаях новая версия продемонстрировала результат лучше, чем предыдущая версия при тестировании на «родном» языке. Для русского языка результат составил 82,7%.

Какие проблемы остались нерешёнными 

Сэм Альтман, сооснователь OpenAI, признался в наличии ряда недостатков модели и озвучил основные из них. В частности, не решена проблема так называемых галлюцинаций. Так называют ситуации, когда языковая модель выдает за правду явно некорректные данные. При этом разработчики отметили, что новое поколение заметно лучше работает с фактами – это заметно в сфере точных наук и истории. Больше всего ошибок фиксируется при генерации программного кода. Стоит учитывать, что нейросеть продолжает использовать данные, актуальность которых ограничена осенью 2021 года (использовались в процессе обучения). Соответственно, она не может корректно описывать события или факты, которые появились позднее.

Платформы, поддерживающие GPT-4

Бесплатная версия ChatGPT продолжит работать на версии 3.5, новая версия будет доступна в рамках подписки Plus.

В поисковом сервисе Bing. Microsoft и OpenAI сотрудничают относительно давно, очередной результат совместной работы – интеграция технологий на базе ИИ в поисковую систему Bing. 

В популярном мобильном приложении Duolingo (изучение различных языков) появилась дополнительная подписка Max, в рамках которой добавляются функции Role Play и Explain my Answer. В первом случае можно закрепить обучение путем общения с виртуальным собеседником на базе ИИ, во втором случае с чат ботом можно разобрать ошибки. На момент публикации поддерживались только два языка – французский и испанский. 

nullPoe – приложение для работы с одноименным ресурсом, который представляет собой базу с вопросами и ответами. Приложение позволяет пользователям отправлять чат-ботам свои вопросы, включая ChatGPT. Доступ к GPT-4 появляется только после активации платной подписки.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#chatgpt #chatgpt4 #chat gpt #chatgpt 3 #gpt 4 #как пользоваться
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google Bard теперь умеет озвучивать текст и поддерживает русский и 39 других языков
В интернете появился злой двойник ChatGPT, который не имеет ограничений и помогает мошенникам
Индийская Infosys Inks привлекла 2 миллиарда долларов для создания искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
24
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
9
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
2
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
15
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
3
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
5
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
+
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
7
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
+
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
19
Настройки Twitter заблокировали персональную переписку у многих пользователей
+
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
13
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
+
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+
Перспективный истребитель пятого поколения Су-75 будет выпускаться в трёх модификациях
3

Популярные статьи

Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
54
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
20
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15
Мой личный опыт использования Nintendo Wii U в 2023 году
5
Почему на паспорт не принимаются фотографии с улыбкой
+

Сейчас обсуждают

DonCarleone
01:02
завтра думаю ищё в 2 раза сумма вырастет
Хуснуллин: на восстановление Крымского моста потребуется до 1,3 млрд рублей
Виктор Попко
00:46
А чего вдруг "увидели" проблему? Все всё знали уже десятилетия, а тут вдруг решили "решить" проблему, ложь, лицемерие и обман.
Матвиенко призвала замещать мигрантов на стройках своими кадрами
Трибой Денис
00:45
Хотелка у них не выросла. А захоти Россия - Украины бы уже не было.
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
Eppius
00:34
Призывы это смешно и выглядит как отмазка. Этим надо заниматься на законодательном уровне. При наличии желания и политической воли вопрос можно решить очень быстро и эффективно.
Матвиенко призвала замещать мигрантов на стройках своими кадрами
DonCarleone
00:31
чемодан на колёсах
Первые фотографии нового Hyundai Santa Fe удивили фанатов модели радикально строгим дизайном
Лев корл
00:30
Надо и нам объединяться с КНР и КНДР и размещать там свои точки, чтобы если чего вместе бануть по Сеулу и Токио)))
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
DonCarleone
00:28
вы не сравнивайте свой дом в городе и критическую инфраструктуру, мостом пользуются сотни тысяч человек ежедневно, а драмтеатр посещают 10 человек
Хуснуллин: на восстановление Крымского моста потребуется до 1,3 млрд рублей
dagnoparte
00:27
Почему там вообще до сих пор есть электричество? Хватит быть человечными с нацистским режимом!
На Украине вновь заявили о критической ситуации в энергосистеме: разрушенными остаются десятки подстанций
Вит Рыбянченко
00:26
Выродок. Мой племянник пришел с сво. Так татуированных свастикой ,нацистскими лозунгами хохлячих выблядков полным полно. За недонацию воюют за деньги вся гниль других стран. Вы даже табуретку сами не ...
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
Татьяна Нюренберг ( Дыскина)
00:26
Они бились, как львы! А вот где твоя задница была и тогда, и сейчас? Наберись храбрости, ответь!
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем