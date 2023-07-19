Основные отличие языковой модели GPT-4 от предыдущей версии. Какие проблемы остались нерешёнными. Примеры популярных сервисов, предоставляющих инструменты на базе GPT-4

В марте специалисты OpenAI анонсировали новую версию нашумевшей ИИ-модели – GPT-4. Данная языковая модель ассоциируется сегодня с платформой ChatGPT – чат-ботом, который способен генерировать качественные тексты и искать информацию. GPT-4 предоставляет гораздо больше возможностей, в сравнении с версией 3.5. Наиболее заметное отличие – способность запоминать контекст и в процессе беседы подстраиваться под запросы пользователя.

На что способна GPT-4

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Новая версия также научилась работать с изображениями. Модель может их считывать, определять контекст, а также работать с запросами, которые относятся к изображениям. Можно предложить довольно сложные ситуации, к примеру, на официальной презентации Грег Брокман (сооснователь OpenAI) продемонстрировал следующий сценарий: он сфотографировал лист с наброском сайта, загрузил снимок в нейросеть и попросил написать код для превращения макета в полноценный сайт.

Ответы пока доступны только в текстовом режиме. Функция обработки изображений присутствует, но только в тестовом режиме для ограниченного числа бета-тестеров. GPT-4 лучше реагирует на просьбы пользователя отвечать в определённом стиле или играть определённую роль. Для улучшения обработки контекста лимит текстового запроса расширен до 25 тысяч слов – можно загружать значительные отрывки текста или документы.

Улучшенная возможность решать нетривиальные задачи хорошо демонстрируется на решении экзаменов в различных областях. К примеру, показана возможность решения вступительных экзаменов Стенфордского университета и победы в реальной олимпиаде по биологии. Версия с индексом 3.5 хорошо могла работать только с запросами на английском языке.

Специализированный тест MMLU (предназначен для оценки языковых моделей) при работе с английским языком показывал 70,1% точности. Для тестирования GPT-4 разработчики адаптировали тест для 26 языков и для каждого провели соответствующую проверку. В 24 случаях новая версия продемонстрировала результат лучше, чем предыдущая версия при тестировании на «родном» языке. Для русского языка результат составил 82,7%.

Какие проблемы остались нерешёнными

Сэм Альтман, сооснователь OpenAI, признался в наличии ряда недостатков модели и озвучил основные из них. В частности, не решена проблема так называемых галлюцинаций. Так называют ситуации, когда языковая модель выдает за правду явно некорректные данные. При этом разработчики отметили, что новое поколение заметно лучше работает с фактами – это заметно в сфере точных наук и истории. Больше всего ошибок фиксируется при генерации программного кода. Стоит учитывать, что нейросеть продолжает использовать данные, актуальность которых ограничена осенью 2021 года (использовались в процессе обучения). Соответственно, она не может корректно описывать события или факты, которые появились позднее.

Платформы, поддерживающие GPT-4

Бесплатная версия ChatGPT продолжит работать на версии 3.5, новая версия будет доступна в рамках подписки Plus.

В поисковом сервисе Bing. Microsoft и OpenAI сотрудничают относительно давно, очередной результат совместной работы – интеграция технологий на базе ИИ в поисковую систему Bing.

В популярном мобильном приложении Duolingo (изучение различных языков) появилась дополнительная подписка Max, в рамках которой добавляются функции Role Play и Explain my Answer. В первом случае можно закрепить обучение путем общения с виртуальным собеседником на базе ИИ, во втором случае с чат ботом можно разобрать ошибки. На момент публикации поддерживались только два языка – французский и испанский.

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nullPoe – приложение для работы с одноименным ресурсом, который представляет собой базу с вопросами и ответами. Приложение позволяет пользователям отправлять чат-ботам свои вопросы, включая ChatGPT. Доступ к GPT-4 появляется только после активации платной подписки.