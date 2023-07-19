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Современные военные технологии выходят на новый уровень, и одним из наиболее значимых достижений России, в данном направлении, является гиперзвуковое оружие. Наша страна, с её богатой историей военных инноваций, с лёгкостью достигла значительных успехов в разработке гиперзвуковых систем.

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Представители российского военно-промышленного комплекса отмечают, что наша страна является одной из немногих, достигших значительных успехов в разработке гиперзвукового оружия. Этот прогресс открывает новую эру в военной технологии и позволяет России обеспечить свою безопасность и защиту интересов в современном мире. Это не только инструмент защиты, но и средство предотвращения военных действий со стороны потенциальных агрессоров.

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Но не все довольны нашими результатами, многие страны выразили обеспокоенность, например генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Гиперзвуковые ракеты, такие как русский "Кинжал", представляют серьезную угрозу для нашей безопасности. Они обладают невиданной скоростью и маневренностью, что делает их сложной целью для наших систем противоракетной обороны», нужно заметить, такое заявление было сделано не безосновательно.

Новый виток военного прогресса

В марте 2018 года Президент Российской Федерации анонсировал постановку на боевое дежурство Гиперзвукового комплекса "Кинжал".

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Он обладает уникальными способностями, делающими его необычайно опасным для стран враждебно настроенных к Российской Федерации. Гиперзвуковая скорость и возможность изменять траекторию полёта позволяют ему избегать средств противоракетной обороны противника, что делает его практически неуязвимым.

Из всевозможных доступных публичных источников следует, что американские конкуренты ракеты "Кинжал" пока не могут превзойти её скоростные показатели, достигая лишь 6 Мах (1 Мах составляет 1062 км/ч на высоте 11 км). В то время как Российский комплекс способен достигать скорости в 12 раз выше скорости звука.

Рассмотрим основные преимущества данного комплекса:

- Высокая скорость: ракетный комплекс способен развивать гиперзвуковую скорость - более 10 Мах, что составляет около 12 000 километров в час. Благодаря этой скорости он может быстро преодолевать большие расстояния и оперативно реагировать на изменяющиеся условия. Так, например, ракета способна облететь вокруг Земли за 4 часа, а долететь до Вашингтона за 32 минуты.

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- Манёвренность: обладает высокой манёвренностью во время полёта, что делает его сложной целью для противоракетной обороны противника. Он способен изменять траекторию полёта и маневрировать на гиперзвуковых скоростях, что увеличивает вероятность успешного поражения цели.

- Высочайшая точность: благодаря передовым системам наведения и возможности корректировать траекторию полета в режиме реального времени, способен поражать цели с погрешностью в 0,5 метра.

- Потенциальное применение в различных сценариях: гиперзвуковой "Кинжал" может быть использован для поражения различных типов целей, включая наземные, морские и воздушные, подвижные и хорошо защищённые цели. Например, он крайне эффективен против кораблей или авиационных баз противника, представляя серьезную угрозу для их инфраструктуры.

- Сдерживающий фактор: Присутствие гиперзвукового оружия типа «Кинжал» способно уравновесить баланс сил. Его высокая скорость и манёвренность создают новые вызовы для систем противоракетной обороны и принуждают противника принимать дополнительные меры для защиты.

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- Потенциал снижения ядерной зависимости: представляет альтернативу ядерному оружию. Его применение с меньшими количественными последствиями и более ограниченным воздействием может способствовать снижению риска глобальной катастрофы и повышать возможности применения военной силы в локальных конфликтах.

Через некоторое время после постановки «Кинжала» на боевое дежурство, им заинтересовались западные СМИ. Был проведен ряд исследований, которые отражены в таких материалах, как:

"Гиперзвуковые ракеты 'Кинжал' и их поражающий потенциал", The National Interest, 5 марта 2020 года. "Гиперзвуковое оружие: величайший прорыв в военной технологии?", Forbes, 25 января 2021 года.

Основным преимуществом ракеты "Кинжал" является то, что для уничтожения цели ей не требуется подходить к опасной зоне, защищаемой системами противоракетной обороны противника. Ракету можно запустить из ближайших к Земле слоёв космоса. Максимальная дальность поражения ракеты X-47М2 превышает 2000 км. При этом, ракета развивает огромную скорость более 12000 км/ч.

Страх в глазах западных политиков

В марте 2022 года Россия впервые применила в боевых условиях гиперзвуковую ракету "Кинжал". По заявлению Министерства обороны России, ракета успешно поразила крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов, принадлежащих украинским вооруженным силам, в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Данный ракетный удар не был зафиксирован ПВО Украины, что явилось неожиданностью для стран НАТО, которые активно усиливают военный потенциал Украины.

Начиная с марта 2022 года, страны НАТО активно высказываются о недопустимости применения гиперзвукового оружия, приравнивая потенциальный урон, нанесённый с его помощью, к урону от применения ядерного оружия. Связано это с тем, что такие ракеты попадают точно в цели, с малейшими погрешностями. Они поражают наиболее ценные объекты военной промышленности без вреда для окружающего гражданского населения и жилых строений. В случае применения "Кинжала" в СВО, ПВО Украины просто не успевало среагировать на гиперзвуковые удары. Представители НАТО, в свою очередь, не могут предугадывать траектории полёта и возможные места пуска Российских ракет.

Бывший командующий Военно-морским флотом США Джон Кирби подчеркнул: "Русская гиперзвуковая ракета «Кинжал» вызывает тревогу своей способностью обойти наши существующие системы противоракетной обороны. Это создаёт новую неопределенность и сложности в области военных стратегий".

В отличие от ядерного оружия, гиперзвуковой "Кинжал" имеет несколько преимуществ. Хотя ядерное оружие способно нанести колоссальные разрушения и имеет глобальные последствия, гиперзвуковое оружие может быть использовано с большей точностью и меньшими последствиями для окружающих. Это позволяет России использовать его в качестве сдерживающего фактора без риска глобальной катастрофы.

В странах Европейского альянса многие негативно отзываются о Российском гиперзвуковом оружии, что несомненно подтверждает серьёзную тревогу в НАТО. Они осознают его потенциал и понимают, что гиперзвуковой "Кинжал" может изменить баланс сил и подорвать их превосходство в военной сфере. В ответ, НАТО разрабатывает свою собственную систему гиперзвукового оружия, чтобы сохранить свою позицию и обеспечить собственную безопасность.

В настоящий момент "Кинжал" является символом технологического прогресса и национальной мощи военно-промышленного комплекса России. Эта технология предоставляет небывалые возможности в области безопасности и обороны. Страх НАТО перед гиперзвуковым оружием свидетельствует о его значимости и потенциальной силе. В целом, гиперзвуковой "Кинжал" вызывает большую тревогу, чем ядерное оружие, благодаря своим уникальным способностям и возможностям, которые позволили ему изменить современные правила военной игры.