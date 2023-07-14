На предложение служить под началом своего командира в МО РФ, бойцы ЧВК "Вагнер" готовы были согласится, но Евгений Викторович ответил отказом

Президент России Владимир Путин поделился с журналистами информацией о том, что происходило за закрытыми дверями московского Кремля 29 июня во время его разговора с представителями ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным.

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Отрывок из интервью Путина газете "Коммерсантъ"

Президент предложил командирам "Вагнера" продолжить служить под началом своего командира, который был с ними последнее время, но в составе Министерства обороны РФ, на что Пригожин ответил категоричным отказом.

Путин отметил, что на данный момент закона о частных военных компаниях в России нет, а потому, в юридическом смысле ЧВК "Вагнер" просто не существует. Что интересно, об этом уже не раз говорил и сам глава "музыкантов" Пригожин. Он утверждал, что в корне неверно называть "Вагнер" ЧВК в привычном понимании этой фразы, "Вагнер" это настоящая частная армия.

Вот ещё несколько заявлений президента:

— Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно... С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все.

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— Командиры ЧВК «Вагнер» были не против перехода в Минобороны РФ, но Пригожин отказался, заявив "Нет, ребята не согласны с таким решением".