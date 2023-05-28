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Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
Глава ЧВК Вагнер ответил на вопрос журналистов о том, какие шаги необходимо предпринять для окончания спецоперации.
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Пресс-служба Пригожина в телеграм-канале опубликовала ответ Евгения Викторовича на вопрос издания "Накануне" о следующих шагах, которые необходимо предпринять для завершения спецоперации, а также о том, что собирается делать ЧВК "Вагнер" в ближайшее время.

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По словам Пригожина, в ближайшее время "музыканты" полностью передадут свои позиции в Бахмуте (Артёмовске) подразделениям Министерства обороны РФ. Изначально объявленные временные рамки несколько сместились, и теперь позиции планируется передать к 5 июня. 

Что касается СВО, то оперативный простор, который, по словам МО РФ, должен был открыться после взятия Бахмута, уже открыт  "и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть «донбасского кольца»."

"После «донбасского кольца» или параллельно с этим наша Краснознамённая армия выйдет на границы новых областей. Ну и далее необходимо будет уточнить, я не думаю, что это сложный процесс, это сделается в рамках одного совещания, будет ли бросок наступательный, молниеносный, решительный бросок в сторону Днепра, для того чтобы выставить свои подразделения по левому берегу реки", - выразил своё мнение Пригожин.

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Подводя итог, глава ЧВК "Вагнер" выразил свою уверенность в том, что спецоперация завершится, а поставленные цели будут достигнуты: "Я думаю, что всё в наших силах. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Но пасаран! Азохнвей!".

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#wagner #pmc #prigozhin
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