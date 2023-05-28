В телеграм-канале пресс-службы Пригожина появилась информация о возможном введении запрета на упоминание в СМИ частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил бывший корреспондент одного из российских телеграм-каналов, уволенный за то, что задал Пригожину "неудобные для бюрократов" вопросы.
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Евгений Викторович прокомментировал данную информацию. По его словам, официального запрета пока нет, но "есть достаточно много кандидатур, которые это могли сделать". По словам Пригожина, даже, если такого запрета официально не будет, многие государственные СМИ, чтобы перестраховаться, всё равно это сделают [не будут писать о ЧВК "Вагнер"] и будут просто "тыкать пальцем вверх, но где этот верх никто проверить не может".
Глава "музыкантов" заявил, что "оркестр" не будет реагировать на это, даже, если его упоминание действительно запретят. "ЧВК Вагнер будет жить дальше. В соцсетях, в голове у населения. Тем более мы не просто пиаримся, мы делаем дело. ЧВК Вагнер - это стилет, который не утаишь. О нём будут знать, его будут видеть и о нём будут говорить", - ответил Пригожин.