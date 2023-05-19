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Пригожин ответил на вопрос о ликвидации главнокомандующего ВСУ
Главком ВСУ долгое время не появляется на публике, что наводит на определённые мысли
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Телеграм-канал пресс-службы Пригожина опубликовал ответ Евгения Викторовича на вопрос издания "Срочно, Сейчас" касаемо информации о ликвидации главнокомандующего ВСУ. Вопрос был вызван тем, что главком ВСУ Залужный уже продолжительное время не появлялся на публике, а все "новые" фотографии, как утверждается, были сделаны более месяца назад.

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Издание сообщает, что по разной информации Залужного могли ликвидировать 7 или 8 мая во время удара ВКС РФ по штабу в Павлограде. Также сообщается, что он не принимал учатие в конференции с объединённым командованием НАТО, проходившей 10 мая. Последнее подтверждённое публичное появление Залужного было 13 апреля.

Глава ЧВК "Вагнер" ответил, что по объективным причинам исчерпывающей информации касаемо состояния Валерия Фёдоровича Залужного у него на данный момент нет. Однако, 10,11 и 12 мая подразделения "музыкантов" провели ряд мероприятий, когда тот был в зоне досягаемости артиллерии "оркестра". Результаты этих мероприятий пока неизвестны.

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Кроме того, глава ЧВК "Вагнер" рассказал, что 2 мая были проведены мероприятия по командующему территориальной обороной ВСУ Танцюре. Достоверные результаты данных мероприятий также неизвестны. "Время покажет. Другой информации у меня нет", - подытожил Пригожин.

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