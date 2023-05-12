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Тише едешь - дальше будешь. Эта поговорка точно не про героев сегодняшней статьи. В мире вычислений скорость — это всё. Чем мощнее компьютер, тем больше задач он может выполнить за меньшее время. По мере того, как технологии продолжают развиваться, мощность компьютеров только продолжает расти. В этой статье мы рассмотрим топ 5 самых мощных компьютеров в мире.

1 место: Fugaku

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Суперкомпьютер Fugaku в настоящее время является самым мощным компьютером в мире. Процессор Fugaku, разработанный Fujitsu и Riken, имеет скорость обработки данных в 415,5 петафлопс, что эквивалентно 415,5 квадриллионам операций, производимых всего за 1 секунду. Эта невероятная скорость достигается за счет 152 064 специально разработанных процессоров A64FX, с вычислительной мощностью по 2,7 терафлопс - каждый. Fugaku на данный момент применяется для выполнения множества исследовательских задач, включая поиск лекарств, прогнозирование погоды, моделирование биологических процессов в организме и даже имитацию работы человеческого мозга.

2 место: Summit IBM

IBM Summit — второй по мощности компьютер в мире со скоростью обработки информации в 148,6 петафлопс. Как и Fugaku, Summit применяется для решения множества исследовательских и научных задач, включая моделирование климата, астрофизику и исследования развития раковых клеток. Summit использует 27 648 графических процессоров NVIDIA V100 и 9 216 процессоров IBM Power9 для достижения такой невероятной вычислительной мощности.

3 место: Sierra

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Суперкомпьютер Sierra занимает третью строчку в этом топе. Его скорость обработки данных составляет внушительные 94,6 петафлопс. Как и Summit, Sierra используется для решения множества исследовательских задач, включая моделирование применения ядерного оружия и расчёт климатических изменений на нашей планете.Для достижения такой мощности Sierra использует 17 280 графических процессоров NVIDIA V100 и 4320 процессоров IBM Power9, таких же, как и предыдущий участник топа.

4 место: Sunway TaihuLight

Суперкомпьютер Sunway TaihuLight является четвертым по мощности компьютером в мире со скоростью вычислений в 93 петафлопс. Разработанный Национальным исследовательским центром параллельных вычислений и технологий Китая, Sunway TaihuLight использует в свойм составе множество специально разработанных процессоров SW26010, способных обрабатывать 3 терафлопс данных каждый. Sunway TaihuLight используется для различных исследований, включая моделирование климата (как и предыдущие участники) и решение передовых производственных задач.

5 место: Tianhe-2A

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Суперкомпьютер Tianhe-2A занимает пятое место в мире по мощности. Его скорость обработки составляет 61,4 петафлопс. Разработанный Национальным университетом оборонных технологий Китая, Tianhe-2A использует комбинацию процессоров Intel Xeon и специально разработанных сопроцессоров Matrix-2000 для достижения своей вычислительной мощности. Tianhe-2A используется для решения различных исследовательских задач, включая моделирование водных систем и поведение материалов.

Заключение

Только что мы рассмотрели 5 самых мощных компьютеров в мире. Каждый из этих суперкомпьютеров используется для решения множества исследовательских задач, от прогнозирования погоды до моделирования человеческого мозга. Поскольку технологии продолжают развиваться, можно ожидать, что в будущем суперкомпьютеры станут еще более мощными, особенно с приходом квантовых вычислений.