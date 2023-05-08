Генерал армии Суровикин, назначенный связующим звеном между МО РФ и ЧВК "Вагнер", рассказал о сложившейся ситауции

Генерал армии Суровикин Сергей Владимирович был назначен Министром обороны для урегулирования вопросов с ЧВК "Вагнер". Теперь он является связующим звеном между Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ, связь между которыми ранее была разорвана.

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В связи со своим новым назначением Суровикин прокомментировал сложившуюся ситуацию. С самого начала СВО генерал армии взаимодействовал с главой ЧВК "Вагнер" по различным вопросам и делился своим мнением по поводу проводимых военных операций.

Суровикин заявил, что с самого начала выступал против ограничения поставок оружия и снарядов "музыкантам". "Меня как могли ограничивали, но сейчас я добился этого. Добился конкретного решения которое двинет наш фронт с места. Да это стоило многого для меня, но благо поезд тронулся", - рассказал Суровикин.

По его словам производство и отгрузка снарядов заметно увеличились, а в скором времени должна произойти перегруппировка некоторых подразделений ВС РФ с целью блокады оставшихся в Бахмуте подразделений ВСУ.

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Напомним, что ранее Евгений Пригожин публично заявил, что в 00:00 10 мая подразделения "оркестра" выйдут из Бахмута в связи с отсутствием боеприпасов, чтобы не увеличивать и без того большое количество потерь. Однако, позже Пригожин рассказал, что представители Министерства обороны пообещали ему дать необходимое количество боеприпасов для выполнения боевой задачи по взятию города.