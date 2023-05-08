Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своём телеграм-канале, что решит все недосказанности с командованием ЧВК "Вагнер" лицом к лицу.
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"Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберёмся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу", - сообщает телеграм-канал Kadyrov_95.
Глава Чечни осудил резко возросшую медийность "оркестра", заявив, что нужно было остаться в Бахмуте (Артёмовске) и закончить выполнение боевой задачи имеющимися силами и средствами, не раздувая ситуацию "на весь интернет и весь мир".
По словам Кадырова, многие подразделения освобождали населённые пункты в условиях дефицита, и глава Чечни посоветовал "Вагнеру" сделать тоже самое, изменив тактику под реальность.
Возможно, что 10 мая батальон "Ахмат" на собственном примере покажет, как необходимо воевать в условиях дефицита снарядов и сможет взять оставшиеся 5% территории Бахмута. Однако, если обещания МО РФ по поводу поставок боеприпасов "музыкантам" будут выполнены, то Бахмут "дожмут" вагнеровцы. В любом случае, ждать осталось недолго.