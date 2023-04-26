"ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая"

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" в своём телеграм-канале опубликовала ответ Пригожина на вопросы о предполагаемых сроках контрнаступления ВСУ и обстановке на фронте.

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Евгений Викторович отметил, что не стоит недооценивать противника. По словам Пригожина "ВСУ готовы резать фланги". Контрнаступление начнётся после второго мая, когда закончатся дожди и высохнет почва. По словам Пригожина, не стоит ожидать, что ВСУ приурочит начало наступления ко Дню Победы, но и исключать этого тоже не следует.

Также руководитель "музыкантов" рассказал, что с боеприпасами до сих пор ощущаются проблемы, однако ЧВК "Вагнер" не планирует сдаваться и готовит новые резервы. По словам Пригожина частная военная компания "свою историческую миссию уже выполнила и будет выполнять дальше". Задачей "Вагнеров" является стягивание на себя и перемалывание сил ВСУ, с целью открыть оперативный простор для российских войск.

Пригожин отметил большое количество польских наёмников - "повсюду слышна польская речь". Глава "музыкальнтов" заявил, что наступление Украины неизбежно, однако "Вагнер" будет идти вперёд любой ценой.

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Также пресс-служба Пригожина опубликовала видеоролик, на котором руководитель призвал ребят записываться в ряды ЧВК "Вагнер" и готовиться к защите своей страны, а также предупредил, что Третья Мировая уже рядом.