Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России дал интервью об участии в СВО

На днях глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что в рядах "музыкантов" служил сын пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова. При чём служил не на командной должности, а простым артиллеристом. Для многих это откровение стало неожиданностью.

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В связи с поднявшейся волной шумихи вокруг службы сына пресс-секретаря в ЧВК, Николай Песков дал интервью, в котором впервые рассказал о своём участии в спецоперации и службе в "Вагнере".

Николаю 33 года, по его словам он добровольно захотел принять участие в СВО, но не знал как правильно это сделать. Он обратился к отцу, и тот помог выйти на ЧВК "Вагнер". Николай говорит, что не мог оставаться в стороне от происходящего, не мог молча смотреть как его друзья уходят на СВО. По словам Николая, его семья с опасением приняла такое решение, однако поддержала его.

В составе "оркестра" Николай воевал под другой фамилией, назвать которую пока не может. По его словам никто из его товарищей и ближайших начальников не знал о том, что с ними служит сын Дмитрия Пескова.

Николай провёл в зоне СВО чуть меньше полугода, полностью отработав свой контракт. С родителями и женой он связывался редко из соображений безопасности. На вопрос "было ли страшно?" Николай ответил утвердительно, отметив, что от страха нельзя избавится, но нужно принять его как факт.

Николай не стал раскрывать на каком направлении он работал и какие задачи выполнял, но сообщил, что за "один подвиг", который совершил его расчёт, он был награждён медалью "За отвагу".

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По словам Николая отец и супруга гордятся им, и не сомневаются в правильности его решения. Сам Николай не сообщил о своих дальнейших планах касаемо службы в "Вагнере", но заявил, что "часть его" хочет обратно к ребятам.