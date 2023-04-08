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Украинцы потребовали от Зеленского срочно объявить демобилизацию
Жители Украины создали петицию с требованием о демобилизации
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Спецоперация идёт уже больше года, и похоже, что жители Украины перестали видеть смысл в той военной политике, которую ведёт Киев. Граждане Украины создали петицию, в которой просят президента Владимира Зеленского в кратчайшие сроки объявить о демобилизации. Петиция была создана 29 марта и опубликована на официальном сайте интернет-представительства президента Зеленского.

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Так как петиция с просьбой об объявлении демобилизации для тех, кто был призван на фронт полтора года назад, набрала необходимое количество голосов, по закону Зеленский теперь обязан ответить на неё. Всего за две недели петицию подписало необходимое количество граждан Украины. Однако, по сообщениям украинских СМИ, "будет глупо ожидать положительного ответа от Зеленского — это понятно каждому. Но украинцы по-прежнему верят в демократию и пишут петиции…".

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Ранее указом президента Украины в стране было введено военное положение, которое то и дело продлевается. Что интересно, это уже не первая подобная петиция. В декабре прошлого года Зеленский ответил отказом на просьбу о демобилизации военнослужащих после года службы.

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