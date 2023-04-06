Разница составила 13% в Far Cry 6 и 8% в Cyberpunk 2077, при чём не в пользу 7950X3D

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

С приближением выхода Ryzen 7 7800X3D портал Videocardz показал слайд AMD, на котором показано сравнение новейшего 7800X3D с Ryzen 9 7950X3D. По словам производителя, 7800X3D едва медленнее своего старшего брата в играх, что, похоже, подтверждается бенчмарками от первых лиц.

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Например, изображение выше отражает разницу между 7800X3D и 7950X3D в 21 различной игре при разрешении 1080p с высокими настройками. Несмотря на то, что приводится только значение в процентах, похоже, что оба процессора показывают практически одинаковую производительность, за исключением сильного разрыва в Far Cry 6 (+13%) и Cyberpunk 2077 (-8%), разница в fps никогда не превышает 6%. В среднем 7800X3D медленнее всего на 0,8%, что можно назвать почти идентичным результатом.

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Ryzen 7 7800X3D будет выпущен 6 апреля, его предполагаемая розничная цена составит 449 долларов (или, как ожидается, около 500 евро). Эмбарго на обзоры новинки, скорее всего, истекут сегодня, а это значит, что реальный уровень производительности станет известен в ближайшее время.