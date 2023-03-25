Американцы явно не ожидали, что их "сверхзащищённая" база падёт под натиском иранского оружия

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Главной новостью дня стал удар иранскими ракетами и дронами по военной базе США в Сирии. Инфоповод сдвинул с первых строчек даже новости о российско-украинском конфликте.

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25 марта под ракетный удар "Корпуса стражей исламской революции" попали несколько военных баз США, расположенных рядом с крупными нефтяными месторождениями. Очевидно, что базы построены именно там не случайно, а для того, чтобы американцы могли беспрепятственно вывозить огромные объёмы "чёрного золота" с территорий, им не принадлежащих.

По имеющейся информации удар состоял из двух последовательных волн. Первая волна "перегрузила" зенитные ракетные комплексы NASAMS, а после того, как ПВО истратило свой боезапас, за дело взялись ракеты и дроны второй волны. Таким образом, военная база США не смогла отразить натиск 20-ти с лишним снарядов.

Кроме того, сообщается, что в районе Абу-Камаля, был атакован американский военный конвой. В результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и охраняющие их военные США и наёмники.

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На инцидент уже отреагировал президент США Джо Байден. По его приказу истребители F-15 нанесли удары по объектам, которые принято связывать с Корпусом стражей исламской революции.