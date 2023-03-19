Открытие новых пунктов по приёму граждан в ЧВК "Вагнер" уже дало первые плоды. Глава "музыкантов" Пригожин сказал, что ежедневно компания набирает по 500-800, а иногда и до 1200 новых рекрутов. Напомним, что пункты набора открываются по всей стране на базе спортивных клубов (актуальный список с адресами можно уточнить в интернете).
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По заявлению Пригожина, к маю планируется увеличить численность "оркестра" на 30 тысяч новых бойцов. Помимо граждан Российской Федерации, по словам главы ЧВК, в "Вагнер" желает вступить и множество иностранных специалистов, потому что "здесь - армия нового образца".
Первый пункт набора в ЧВК "Вагнер" на базе клуба единоборств открылся в Москве 2 марта. После прохождения необходимых тестов новобранцев отправляют в тренировочный лагерь, где они, по разным оценкам, за 3-8 недель проходят военную подготовку, после чего распределяются в подразделения.
Ровно год назад, 19 марта, подразделения ЧВК "Вагнер" впервые вступили в бой в рамках спецоперации на Украине. С этого дня началась в кампания "музыкантов" в новом конфликте.