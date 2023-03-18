Raptor X17 - это новейший мобильный ноутбук класса суперкомпьютер от Eurocom

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Мобильный суперкомпьютер, как его называет сама компания EUROCOM, представляет из себя ноутбук Raptor X17, который основан на базе процессора Intel i9-13900HX 24 ядра/32 потока и графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти DDR6. Он оснащен 10 портами ввода-вывода и поддерживает до 24 ТБ SSD-накопителей в RAID 0/1/5. Кроме того он имеет 2x Thunderbolt 4 и большой выбор 17,3-дюймовых ЖК-панелей UHD, QHD и FHD с частотой до 300 Гц.

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Этот мобильный суперкомпьютер на базе чипсета Intel HM770 весит 3,2 кг, что для таких характеристик - совсем не много.

На выбор даны следующие ЖК-дисплеи:

17,3 дюйма (43,9 см); 240 Гц; QHD 2560x1440; матовый; 100% DCI-P3; eDP

17,3 дюйма (43,9 см); 144 Гц; UHD 3840x2160; матовый; 100% DCI-P3; eDP

17,3 дюйма (43,9 см); 300 Гц; FHD 1920x1080; матовый; 100% DCI-P3; eDP

Raptor X17 предлагает на выбор два варианта GPU:

NVIDIA GeForce RTX 4090 (9728 CUDA / 16GB DDR6)

NVIDIA GeForce RTX 4080 (7424 CUDA / 12GB DDR6)

Процессор и чипсет:

Использование чипсета Intel HM770 позволяет Raptor X17 поддерживать высокопроизводительный процессор Intel i9-13900HX с 24 ядрами/32 потоками.

Память:

Raptor X17 поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, используя 2 x SODIMM гнезда для 262-контактных модулей памяти DDR5 SODIMM. Эти модули отличаются низким энергопотреблением, работая при напряжении 1,1 Вольт на модуль, что еще больше повышает энергоэффективность Raptor X17.

Хранилище:

Raptor X17 поддерживает 3 физических диска M.2 NVMe, обеспечивая до 24 ТБ памяти. Три диска могут быть сконфигурированы в несколько вариантов RAID-массивов в зависимости от требований пользователя. Варианты RAID 0/1/5 доступны для твердотельных накопителей NVMe.

Технология LAN:

Raptor X17 оснащен встроенным чипсетом Killer E3000 LAN, работающим на скорости 2,5 Гбит/с со стандартным портом RJ-45. Этот порт LAN эргономично расположен в задней части машины, вдали от других портов, чтобы уменьшить помехи и обеспечить безостановочное подключение к сети. Дополнительные порты LAN, включая 10GbE, доступны через 2 порта Thunderbolt 4.0.

Аккумулятор:

Raptor X17 поставляется со встроенным полимерным аккумулятором высокой емкости на 8 элементов мощностью 99 Вт*ч.

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В Raptor X17 установлены 2 вентилятора и 3 радиатора для равномерного рассеивания тепла. Большие вентиляционные отверстия расположены в задней части ноутбука, чтобы придать ему не только более элегантный и стильный внешний вид, но и большую функциональность, поскольку они обеспечивают более эффективную вентиляцию.