По данным Федеральной службы безопасности России в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группировки на Брянскую область 2 марта 2023 года погиб один местный житель, кроме того пострадал 11-летний ребёнок.
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"В результате нападения украинских террористов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок", — приводит данные информационное агентство РИА Новости.
Сотрудники ФСБ РФ заявили, что диверсанты оставили после себя несколько взрывных устройств и сейчас проводится работа по их разминированию. Как сообщается, после объявления ФСБ о начале операции по ликвидации боевиков, диверсанты поспешили покинуть территорию России.
Ответственность за совершение атаки на приграничные территории взяло на себя подразделение "Русский добровольческий корпус", основанное в августе 2022 года и входящее в состав Вооружённых сил Украины.
Владимир Путин высказался по поводу нападения на мирных жителей Брянской области, назвав произошедшее террористическим актом киевского режима. Рамзан Кадыров призвал разобраться с причастными к трагедии "максимально жёстко и даже жестоко", в том числе привлечь к ответу их семьи.