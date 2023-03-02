Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил самым суровым образом наказать причастных к террористическому акту, совершённому подразделениями ВСУ в Брянской области.
реклама
"Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят.", - поделился своим мнением Рамзан Кадыров у себя в Telegram.
Напомним, утром 2 марта 2023 года диверсионные подразделения вооружённых сил Украины пробрались в приграничные сёла Брянской области и взяли в заложники мирных жителей. Сообщается о десяти пострадавших, в том числе одном ребёнке. После начала операции ФСБ по ликвидации боевиков, украинские террористы спешно покинули территорию России.
Владимир Путин выступил с заявлением по поводу нападения на Брянскую область, в котором осудил действия украинских военнослужащих и назвал произошедшее терактом. Также появилась информация о виновниках нападения - ответственность на себя взяла группировка "Русский добровольческий корпус".