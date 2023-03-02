Сегодня произошло беспрецедентное действие со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ): как сообщают СМИ, две диверсионные группы проникли с Украины в Брянскую область 2 марта. Боевики взяли в заложники жителей приграничных сёл Сушаны и Любечане.
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Президент России Владимир Путин высказался по поводу данной ситуации, он сказал, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проникшие в Брянскую область с территории Украины, совершили ни что иное, как теракт, взяв в заложники и открыв огонь по мирным гражданам.
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — заявил Путин. По словам Путина, кроме того, боевики атаковали гражданский транспорт, который не представлял для них никакой ценности или опасности.
Как известно на данный момент, диверсантам удалось скрыться с территории России. Ответственность на себя уже взяло подразделение из состава ВСУ под названием "Русский добровольческий корпус", сформированное в августе 2022 года.