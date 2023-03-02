Атака на Брянскую область является терактом, заявил Путин

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Сегодня произошло беспрецедентное действие со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ): как сообщают СМИ, две диверсионные группы проникли с Украины в Брянскую область 2 марта. Боевики взяли в заложники жителей приграничных сёл Сушаны и Любечане.

реклама

Президент России Владимир Путин высказался по поводу данной ситуации, он сказал, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проникшие в Брянскую область с территории Украины, совершили ни что иное, как теракт, взяв в заложники и открыв огонь по мирным гражданам.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — заявил Путин. По словам Путина, кроме того, боевики атаковали гражданский транспорт, который не представлял для них никакой ценности или опасности.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как известно на данный момент, диверсантам удалось скрыться с территории России. Ответственность на себя уже взяло подразделение из состава ВСУ под названием "Русский добровольческий корпус", сформированное в августе 2022 года.