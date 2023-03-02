Утром второго марта диверсионные подразделения ВСУ проникли на приграничную российскую территорию Брянской области и взяли в заложники мирных жителей двух сёл. После того, как ФСБ России объявила о проведение операции по ликвидации украинских боевиков, части из них удалось сбежать обратно в Украину. В результате нападения был убит один мирный житель, кроме того 10 человек в т.ч. ребёнок получили ранения различной степени тяжести.
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Ответственность за совершённое преступление взяло на себя подразделение под названием «Русский добровольческий корпус». Несмотря на "русское" название, это подразделение входит в состав Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщается подразделение "свежее" и было сформировано в августе 2022 года.
Президент Владимир Путин выступил с заявлением по поводу нападения ВСУ на Брянскую область. Путин осудил действия боевиков и назвал случившиеся террористическим актом. Депутат Госдумы Иванов также резко отреагировал на ситуацию и призвал "давить мразей без пощады".
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сравнил деятельность киевского режима с террористической деятельностью Шамиля Басаева, подчеркнув, что Киев становится на одну ступень с ИГИЛ (запрещена в России, признана международной террористической организацией).