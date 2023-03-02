Трагедия в Брянской области является ни чем иным, как террористическим актом киевского режима.

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Утром второго марта подразделения диверсантов ВСУ пробрались на территорию Брянской области и захватили в заложники жителей приграничных сёл. Кроме того боевики расстреляли транспортное средство, что привели к гибели одного гражданина. Также сообщается, что около 10 человек получили ранения, в том числе ребёнок.

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Как заявил зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев, военно-политическое управление Украины начало осуществлять террористические акты и стали превращаться в "злобную тварь", идя тем же путём, что и чеченский террорист Шамиль Басаев.

"ВСУ, как и всё руководство Украины семимильными шагами двигаются по пути Шамиля Басаева. В реальности Басаев всегда был убийцей и террористом. Киев стремительно обесчеловечивается и становится зловещей тварью", — приводит слова Журавлёва информационное агентство News.ru.

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Сообщается, что после боёв с представителями Федеральной службы безопасности РФ, диверсанты спешно покинули территорию страны. Ответственность за случившееся взяло подразделение ВСУ под названием "Русский добровольческий корпус", созданное в августе 2022 года. После случившегося нападения подразделения ВСУ на мирных жителей депутаты внесли предложение об изменении статуса специальной военной операции.