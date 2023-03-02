После введение военного положения жители регионов будут в безопасности, сообщил Рамзан Кадыров

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Сегодня, 2 марта, диверсионная группа украинских боевиков совершила террористический акт в Брянской области. В заложники были взяты десятки мирных жителей приграничных сёл, кроме того террористы открыли огонь по автомобилю, в результате погиб 1 человек, ещё 10 получили ранения различной степени тяжести, в том числе ребёнок.

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Глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров призвал ввести военное положение в некоторых регионах России. К такому решению его побудили атаки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, совершённые против мирного населения Брянской области.

"Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо установленного сейчас среднего", — отметил Рамзан Кадыров в телеграм-канале. По его словам это должно обеспечить безопасность мирным жителям приграничных территорий.

Подразделения ФСБ заявили, что проводят операцию по ликвидации украинских боевиков. Как сообщается, часть диверсантов уже успела покинуть территорию России. Владимир Путин сделал заявление, в котором осудил действия киевского режима и заявил, что нападение на мирных жителей является терактом.

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Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о том, что киевская власть пошла по пути банды Басаева. Депутат Госдумы призвал "давить мразей без пощады" после атаки на Брянскую область.