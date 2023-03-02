А процесс зарядки будет происходить непосредственно от энергии человеческого тела

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Спустя пол века, как американский изобретатель Мартин Купер создал первый сотовый телефон у него появилось несколько интересных мыслей о будущем наших носимых девайсов. Мартин думает, что смартфоны будущего откажутся от нынешнего форм-фактора и станут частью нашего тела. "Лет через 15 телефон будет встроен прямо под кожу", - озвучил предположение Купер в интервью изданию CNBC на конгрессе MWC.

По словам Купера, этим устройствам нового поколения не потребуется зарядка, так как они будут получать необходимую энергию от самого человеческого тела. "Ваше тело - идеальное зарядное устройство", - добавил инженер. Это кажется заманчивым, когда мы видим, что компании работают день и ночь, чтобы выпустить технологию самой быстрой зарядки. Купер сказал, что они и представить себе не могли, что когда-нибудь телефоны "станут камерой и энциклопедией". Однако он также выразил несогласие с нынешними телефонами, подчеркнув, что они не оптимальны для разговоров.

"Всякий раз, когда я делаю телефонный звонок и у меня нет наушника, мне приходится прижимать этот плоский кусок к моей изогнутой голове и держать руку в неудобном положении", - сказал он изданию.

Что ж, его видение встроенных под кожу телефонов не кажется надуманным, когда такие компании, как Neuralink, уже экспериментируют с интерфейсами мозг-компьютер. Более того, мы уже несколько десятилетий слышим о таких концепциях, как техногуманизм, который устраняет разрыв между людьми и технологиями.

Купер признал, что конфиденциальность и зависимость от гаджетов стали сегодня серьезной проблемой. Но он "свято верит в человечество". Люди стали богаче и здоровее, чем когда-либо прежде, и, несмотря на взлёты и падения, "человечество прогрессирует".

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