Во время прямого эфира нескольких радиостанций Калининградской области появилась, как позже выяснилось, фейковая новость о подготовке авиационного удара по региону. Об этом заявил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков в среду, 22 февраля.
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"Множество обеспокоенных людей начали писать нам о том, что в Калининградской области по ряду радиостанций холдинга "Газпром-Медиа" прозвучало предупреждение о подготовке воздушного удара странами НАТО по территории нашего региона, также передавался сигнал воздушной тревоги и призыв всех жителей перебираться в бомбоубежища. Заявляю, что данный сигнал не является достоверным, этот сигнал был передан в результате злонамеренного взлома ряда радиовышек. Никакой опасности на данный момент нет. Никто официально воздушную тревогу не объявлял", — заявил Лысков.
Напомним, что Калининградская область - это эксклав (вернее полуэксклав) т.е. часть территории государства, отделённая от основной территории государства другими государствами и имеющая выход к морю. (Может, немного запутанно, но так и есть). Или простыми словами: Калининградская область буквально находится в окружении стран НАТО - Литвы и Польши, к тому же процедуру вступления в НАТО проходят Швеция и Финляндия, расположенные на другом берегу Балтийского моря. В этих реалиях не удивительно, что такие "вбросы" стали появляться в радиоэфире для того, чтобы посеять панику среди мирного населения.