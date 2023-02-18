Не совсем понятно, есть ли действительно у Украины силы и средства для планирования операции по вторжению в Крым или же зам начальника ГУР (Главного разведывательного управления) Украины Вадим Скибицкий решил добавить щепотку деморализации в ряды мирных жителей российского полуострова. Зам начальника ГУР в своём заявлении дал совет жителям Крыма, уверенным в победе России, в срочном порядке собирать свои вещи и бежать с полуострова.
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«Тем, кто всё ещё верит в непобедимость России и в то, что Россия якобы оккупировала Крым "навсегда", дам дружеский совет паковать чемоданы», — сказал Скибицкий в интервью украинскому информационному порталу "Армия информ". Кроме того, разведчик намекнул на то, что Керченский мост "не вечен".
Напомним, Крымский полуостров был присоединён к России в 2014 году в результате проведения референдума. Соединённые Штаты полагают, что ВСУ не станут захватывать Крым военным путем. В Украине пришли к определенному консенсусу по этому поводу, сообщает Nation News. Даже если Украина будет пытаться вернуть Крымский полуостров, то это произойдет в результате переговоров.
Возможно, что такая уверенность появилась у киевского режима после того, как недавно США одобрили поставки истребителей Украине союзными странами.