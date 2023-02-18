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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Украинская разведка посоветовала крымчанам "паковать чемоданы"
"Тем, кто верит в победу России, могу дать дружеский совет паковать чемоданы" - заявил заместитель начальника ГУР МО Украины
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Не совсем понятно, есть ли действительно у Украины силы и средства для планирования операции по вторжению в Крым или же зам начальника ГУР (Главного разведывательного управления) Украины Вадим Скибицкий решил добавить щепотку деморализации в ряды мирных жителей российского полуострова. Зам начальника ГУР в своём заявлении дал совет жителям Крыма, уверенным в победе России, в срочном порядке собирать свои вещи и бежать с полуострова.

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«Тем, кто всё ещё верит в непобедимость России и в то, что Россия якобы оккупировала Крым "навсегда", дам дружеский совет паковать чемоданы», — сказал Скибицкий в интервью украинскому информационному порталу "Армия информ". Кроме того, разведчик намекнул на то, что Керченский мост "не вечен".

Напомним, Крымский полуостров был присоединён к России в 2014 году в результате проведения референдума. Соединённые Штаты полагают, что ВСУ не станут захватывать Крым военным путем. В Украине пришли к определенному консенсусу по этому поводу, сообщает Nation News. Даже если Украина будет пытаться вернуть Крымский полуостров, то это произойдет в результате переговоров.

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Возможно, что такая уверенность появилась у киевского режима после того, как недавно США одобрили поставки истребителей Украине союзными странами.

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#всу #крым
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wolfire
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да есть хороший пример компьютерные стрелялки и там оружие хорошее выявляется само по себе, при чём для новичком хорошим покажется одно, а для профи хорошее будет совсем другое.
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Эовейн Триада
13:41
И так всегда максимальный почти буст, скажем на 4080 макс частота 2805, она очень редко, в играх 2790 и минимум 2775, т.е. ничтожная разница. И такой сброс будет всегда в любом случае, ну возможно 277...
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
Xeon2K
13:40
Не надо ничего рисовать. Твои родители уже достаточно говна наделали.
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dimka11
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На минимальных настройках и в 30 фпс, вполне нормально играется. Больше 8 Гб требует система с браузером и игровые лаунчеры. Раньше приходилось закрывать лишние программы, при запуске игр
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Kasyan
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Steganos
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Ссаный фейк от заглота. Где штемпсель, где подпись бундесминистра? Я такого говна в фотошопе за 5 минут нарисую.
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FelsheR-BAN100570
13:29
Тогда смысл разговора нулевой.) Я все написал выше.
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