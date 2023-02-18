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США не против передачи истребителей Украине другими странами
Однако, по заявлению Кирби, сам Вашингтон поставлять истребители Киеву не обещает
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США делает новый шаг для эскалации конфликта. После нескольких месяцев явных запретов, Штаты решили проявить поддержку в отношении поставок истребителей для Украины. Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США заявил, что Штаты одобряют передачу боевых самолётов ВСУ от союзных государств. Однако, по заявлению Кирби, сам Вашингтон поставлять истребители Киеву не обещает.

"Мы не будем против, если кто-либо из наших союзников решит передать Украине свои истребители, это личное суверенное право каждого государства. Мы ни на чём не настаиваем, но и не отговариваем. Пусть каждый принимает решение самостоятельно, а мы его в любом случае поддержим" — заявил Кирби на брифинге в Белом доме. Также он сказал, что Америка никогда не диктовала своим партнёрам условия и не ставила временных рамок для передачи помощи Киеву.

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Как стало известно ранее, президент Украины настаивал на том, чтобы страны Запада немедленно предоставили ВСУ новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь возможного возобновления наступления российских войск.

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#всу #истребители #истребители для украины
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