Командир батальона "Ахмат" дал распоряжение передать "подарок, для фейерверка" на участке фронта, где работают бойцы ЧВК "Вагнер".

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Евгений Пригожин заявил о том, что командование чеченского батальона "Ахмат" услышало просьбы бойцов ЧВК "Вагнер" и передаст им в скором времени более сотни боеприпасов.

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"Увидели ролик, где наши братья по оружию (участники ЧВК "Вагнер") говорят о нехватке материальных средств и просят передать боеприпасы. Удалось сойтись на том, что батальон "Ахмат" на безвозмездной основе даст 100 штук", — такой посыл оставил Пригожин в своём видео. (По уточнённым планируется передать чуть больше, а именно - 128 мин и танковых снарядов). Командир батальона "Ахмат" Апти Алаудинов сказал, что это, конечно, не решит вопрос, но станет "подарком, для фейерверка" на участке фронта, где воюют бойцы ЧВК "Вагнер".

Напомним, что ранее глава ЧВК "Вагнер" заявил о том, что добудет для своих бойцов боеприпасы во что бы тот ни стало, "даже если на меня наденут наручники и посадят за дискредитацию ВС РФ", - сказал Пригожин.

Также Евгений Пригожин резко высказался о коррупции и бюрократии в российской системе управления. По его словам, "коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК "Вагнер".

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