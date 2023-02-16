Пригожин: для ЧВК «Вагнер» не так страшно отсутствие боеприпасов, как коррупция и бюрократия

Евгений Пригожин, он же глава ЧВК "Вагнер", заявил, что бойцам ЧВК не так страшен дефицит боеприпасов и оружия, как бюрократия и коррупция. Уже не в первый раз Пригожин резко высказывается о сложившейся "системе".

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«Спасибо [военкору] Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК "Вагнер"», — передает пресс-служба Пригожина. Так он прокомментировал заявление Поддубного, что у бойцов «Вагнера» не так много боеприпасов.

Бойцы "Вагнер" участвуют в спецоперации на Украине. Они ведут ожесточённые бои в Бахмуте (Артёмовске) и на других ключевых направлениях. Недавно Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Соледар в одиночку, без участия штатных сил ВС РФ. По оценкам Пригожина, Бахмут рассчитывают взять в окружение в марте-апреле.

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Также Глава ЧВК "Вагнер" с гордостью сообщил, что среди бойцов Вагнера из числа бывших заключённых, повторно в места лишения свободы возвращается всего 0,38%. Это в 10 раз меньше, чем в среднем по стране.