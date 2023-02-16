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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
Пригожин: я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо
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Евгений Пригожин уже завоевал авторитет не только у бойцов "музыкантов", но и у личного состава кадровой армии. Его критике не раз подвергались крупные военачальники, командующие СВО и даже российская "коррупционная система". В своих смелых, но поразительно точных заявлениях Пригожин, такое чувство, не боится никого, и этим добивается уважения к себе от простых людей. В своём телеграм-канале глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал в ответ на вопрос о заканчивающихся боеприпасах для бойцов ЧВК следующее:

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В комментарии по данной ситуации Пригожин заявил, что бойцы "Вагнера", обратившиеся за помощью в министерство обороны РФ "никоим образом не дискредитировали МО РФ, а попросили боеприпасы, приложив подробный перечень необходимого". Пригожин отметил, что лично занимается насущной проблемой и подвижки уже появились. Глава ЧВК "Вагнер" пообещал обойти все известные кабинеты Москвы пока бойцы не получат всё необходимое, даже если на него "наденут наручники".

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Ранее один из командиров "Вагнера", ветеран СВО и герой России поделился информацией о результативности бойцов ЧВК при штурме Соледара, по его словам перевес был один к семи.

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#вагнер #пригожин
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