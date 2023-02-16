Евгений Пригожин уже завоевал авторитет не только у бойцов "музыкантов", но и у личного состава кадровой армии. Его критике не раз подвергались крупные военачальники, командующие СВО и даже российская "коррупционная система". В своих смелых, но поразительно точных заявлениях Пригожин, такое чувство, не боится никого, и этим добивается уважения к себе от простых людей. В своём телеграм-канале глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал в ответ на вопрос о заканчивающихся боеприпасах для бойцов ЧВК следующее:
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В комментарии по данной ситуации Пригожин заявил, что бойцы "Вагнера", обратившиеся за помощью в министерство обороны РФ "никоим образом не дискредитировали МО РФ, а попросили боеприпасы, приложив подробный перечень необходимого". Пригожин отметил, что лично занимается насущной проблемой и подвижки уже появились. Глава ЧВК "Вагнер" пообещал обойти все известные кабинеты Москвы пока бойцы не получат всё необходимое, даже если на него "наденут наручники".
Ранее один из командиров "Вагнера", ветеран СВО и герой России поделился информацией о результативности бойцов ЧВК при штурме Соледара, по его словам перевес был один к семи.