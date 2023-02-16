Боец ЧВК "Вагнер", герой России, Антон Елизаров рассказал, сколько составили потери ВСУ при штурме города. Ветеран СВО с позывным Лотос, который руководил штурмом Соледара, поделился информацией, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в шесть-семь раз больше личного состава, чем бойцы Вагнера. Соледар был взят под контроль бойцами ЧВК "Вагнер" 12 января 2023 года.
реклама
После завершения "мясорубки" в Соледаре Лотос рассказал, что при штурме ВСУ потеряли двухсотыми около 300 бойцов. Помимо этого ещё столько же было взято в плен. "Сейчас здесь уже спокойно, в городе относительно безопасно, однако, до сих пор противник ведёт артиллерийские обстрелы", — поделился командир подразделения.
Со слов ветерана СВО, "штурм проходил буднично", для "Вагнера" бои в городских условиях стали уже привычным делом. "Это наш конёк. Конечно, что солдаты противника держались за каждый дом и улицу, но наши подразделения их методично выбивали", — подытожил командир. Отдельно он отметил, что штурм усложнялся тем, что в подвалах зданий были мирные жители, а дома в центре были хорошо укреплены. В добавок, ВСУ занимали позиции в школах.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился тактикой взятия Соледара. Он сказал, что Соледар "зажали в клещи", после чего поделили на части, и методично выбивали бойцов ВСУ.