Листаете ленты новостей часами и чувствуете, что могли бы потратить это время с пользой? Эта новость для вас

Возможно, вы побороли свою привычку прокручивать ленты новостей часами. Если это так, то вы молодцы. Однако некоторые из нас все еще страдают этим "заболеванием" 21го века. Но, возможно, есть способ получать все необходимые новости, не погружаясь в яму отчаяния.

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Если вы - любитель скроллить новости, то метод "дробления" может помочь держать эту привычку под контролем, улучшая ваше психическое здоровье и позволяя вам оставаться в курсе последних новостей.

Метод "дробления" предполагает просмотр контента "по кусочкам". Вы "разбиваете" потребление новостей на определенные по времени сессии. Рекомендуется выделять два отрезка времени по 15-20 минут утром и вечером. Утром узнайте, что произошло за ночь, а в конце дня посмотрите, что пропустили во время работы. Как только время закончится, прекратите прокрутку ленты.

Вместо скроллинга новостей попробуйте почитать книгу, даже электронную. Очевидно, что для внедрения метода потребуется определённая сила воли. Вам потребуется сила воли, чтобы не прокручивать страницу за пределами отведённых временных интервалов, и для этого есть серьезный стимул.

Сабрина Романофф, доктор философии, лицензированный психолог, в беседе с Well+Good рассказала об изменении этой привычки и объяснила, что постоянный скроллинг информации может заставить вашу симпатическую нервную систему работать с удвоенной энергией, переводя вас в режим борьбы и повышая уровень гормонов стресса, которые нарушают сон. Если вы поставите перед собой цель потреблять только ограниченное количество новостей, используя метод дробления, вы сможете регулировать свой уровень стресса - по крайней мере, когда речь идет об обработке новостей.

И ещё один совет: когда заходите в интернет чётко ставьте перед собой вопрос "зачем?", например, посмотреть курс валют, прогноз погоды, проверить почту. Ответ должен быть максимально чётким. Посмотрели сколько стоит биткоин? - закрывайте браузер

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Если вы обнаружите, что бесконечно прокручиваете телефон в постели или несколько раз нажимаете кнопку "обновить", чтобы проверить ВК или инсту, применение метода дробления может помочь вам чувствовать себя менее напряжённым.