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Если рассматривать не только 15,5-дюймовый MacBook Air, который выйдет этой весной, то внимание на себя обращает чип M3. Ожидается, что чип M3 будет представлен в конце этого года, и это будет первый процессор Apple, построенный по 3-нм техпроцессу.
Ожидается, что переход на 3-нм транзисторы станет большим плюсом для производительности кремния Apple, в том числе для процессоров, используемых в Mac, iPhone и iPad. Чипы серий M1 и M2 построены с использованием 5-нм техпроцесса.
MacBook Air был одним из первых Mac с чипом M1 в 2020 году, а затем одним из первых Mac с чипом M2 в 2022 году. Это позволяет предположить, что он станет одним из первых Mac с чипом M3, будь то в конце этого года или в 2024 году.
Временная шкала здесь становится немного размытой. Действительно ли Apple выпустит новый 15,5-дюймовый MacBook Air на базе M2 в апреле, а затем развернётся и выпустит MacBook Air с чипом M3 в конце этого года? Это, конечно, возможно, но будет интересно посмотреть, как это будет выглядеть на самом деле.
MacBook Air всегда был одним из самых популярных компьютеров Mac от Apple, но настоящий расцвет он получил после того, как в 2020 году начался переход на чипы производства Apple. Легкий форм-фактор значительно выиграл от мощных и эффективных пользовательских процессоров Apple. Если вы являетесь поклонником MacBook Air, вам есть чего ждать, включая 15,5-дюймовый вариант и переход на 3-нм процессор в модели M3.