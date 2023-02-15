Это будет первое устройство компании на новом чипе

реклама

Если рассматривать не только 15,5-дюймовый MacBook Air, который выйдет этой весной, то внимание на себя обращает чип M3. Ожидается, что чип M3 будет представлен в конце этого года, и это будет первый процессор Apple, построенный по 3-нм техпроцессу.

Ожидается, что переход на 3-нм транзисторы станет большим плюсом для производительности кремния Apple, в том числе для процессоров, используемых в Mac, iPhone и iPad. Чипы серий M1 и M2 построены с использованием 5-нм техпроцесса.

MacBook Air был одним из первых Mac с чипом M1 в 2020 году, а затем одним из первых Mac с чипом M2 в 2022 году. Это позволяет предположить, что он станет одним из первых Mac с чипом M3, будь то в конце этого года или в 2024 году.

Временная шкала здесь становится немного размытой. Действительно ли Apple выпустит новый 15,5-дюймовый MacBook Air на базе M2 в апреле, а затем развернётся и выпустит MacBook Air с чипом M3 в конце этого года? Это, конечно, возможно, но будет интересно посмотреть, как это будет выглядеть на самом деле.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

MacBook Air всегда был одним из самых популярных компьютеров Mac от Apple, но настоящий расцвет он получил после того, как в 2020 году начался переход на чипы производства Apple. Легкий форм-фактор значительно выиграл от мощных и эффективных пользовательских процессоров Apple. Если вы являетесь поклонником MacBook Air, вам есть чего ждать, включая 15,5-дюймовый вариант и переход на 3-нм процессор в модели M3.