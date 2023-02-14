В настоящее время MacBook Air доступен только в одном варианте размера экрана - 13,6 дюйма. Однако уже этой весной, по утекшей информации, Apple может выпустить новый MacBook Air с 15,5-дюймовым дисплеем.
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В этом есть большой смысл, учитывая, что MacBook Pro выпускается с двумя вариантами экрана - 14 и 16 дюймов. Добавление экрана большего размера в линейку MacBook Air предоставит покупателям возможность выбора большого экрана в более тонком и лёгком форм-факторе и без ценника 16-дюймового MacBook Pro.
По слухам, 15,5-дюймовый MacBook Air будет выпущен весной этого года. Надежный аналитик Росс Янг сообщил, что поставщики Apple начали производство панелей для 15,5-дюймового дисплея. Исходя из этого, Янг предполагает, что релиз состоится в начале апреля.
Между тем, DigiTimes сообщает, что Apple также представит новый MacBook Air во втором квартале 2023 года. Это совпадает с данными Янга. Bloomberg также предположил, что новый MacBook Air может быть выпущен уже этой весной.
Что касается вычислительной мощности, Минг-Чи Куо сообщает, что новые 15,5-дюймовые модели будут доступны с чипами M2 и M2 Pro внутри. Нынешний MacBook Air доступен только в конфигурации с чипом M2.
Версия MacBook Air с чипом M2 Pro позволит устранить некоторые ограничения чипа M2. Одно из самых больших ограничений заключается в том, что MacBook Air с чипом M2 может питать только один внешний дисплей. Для сравнения, версия MacBook Pro M2 Pro поддерживает до двух внешних дисплеев одновременно.
По слухам, Apple также работает над новым 12-дюймовым MacBook. Скорее всего, он не будет называться "MacBook Air", но пока это лишь слухи.