Альянс ведёт планомерную подготовку к войне против России с 2014 года, заявил генсек НАТО

НАТО начал вести подготовку к возможному вооружённому конфликту с Россией с 2014 года. Такой информацией поделился генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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"Масштабное наращивание военных сил НАТО получило старт ещё в 2014 году. Война не началась в феврале 2022 года, она началась ещё в 2014 году", — цитирует речь Столтенберга информационное агентство ura.ru. По словам генерального секретаря, для подготовки к войне против России в НАТО увеличили численность контингента, повысилось количество проводимых учений и тренировок, а также значительно выросли военные расходы.

Напомним, что в состав блока НАТО входит 30 стран (страны Европы, США и Канада), в сам блок представляет собой военно-политический союз, созданный с целью защиты Европы от угрозы, которую мог представлять могучий Советский Союз. Ранее Украина также подавала заявку на вступление в НАТО, но она ещё не одобрена.В НАТО страны обсуждают вопросы, касающиеся их стратегических интересов, в том числе, события, способные поставить под угрозу безопасность стран-участников.

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Общие военные расходы стран НАТО, по данным на 2020 год составили более 57 % общемирового объёма военных расходов. Страны НАТО согласились удерживать целевые расходы на оборону не менее 2 % от их ВВП до 2024 года.