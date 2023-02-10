Поставки истребителей Украине вовлекут в конфликт Европу и истощат её

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Западные поставки истребителей для ВСУ могут сделать Европу участницей российско-украинского вооружённого конфликта. Это истощит их военно-воздушные силы, а Россия будет вынуждена ускорить разработку и увеличить поставки нового вооружения. Своей точкой зрения изданию Global Times поделился китайский военный эксперт и комментатор Сун Чжунпин. Если Европа будет поставлять Украине свои истребители, то это не только вовлечёт европейские страны в конфликт, но и ослабит их военно-воздушные силы, считает Сун Чжунпин.

"Кроме беспокойства об эскалации конфликта на европейской территории, страны Запада переживают, что поставки Украине своей авиации ослабят их собственные ВВС. Военные эксперты считают, что риторика Запада может только больше спровоцировать Россию на увеличение объёмов производства вооружения", — рассказал эксперт.

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Слухи о поставке истребителей F-16 и других моделей для ВСУ стали набирать обороты после решительных действий Запада по поставкам своих танков. Президент Украины, Владимир Зеленский, неоднократно просил помощи Запада о предоставлении истребителей для ведения наступательных действий против России. При этом в военном управлении Украины уверены, что страна получит желаемое вооружение до конца 2023 года.